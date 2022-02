Neroristretto: l'eCommerce di capsule e cialde compatibili "made in Granda" è tra i leader nel mercato italiano

Villar San Costanzo è il paesino noto in tutta Italia per la sua attrazione più famosa, la Riserva Naturale "Ciciu del Villar" ma da qualche tempo sta è diventato popolare anche grazie al marchio Neroristretto, azienda eccellente specializzata nella produzione di capsule compatibili per caffè e bevande dei più popolari sistemi commerciali. Come tante realtà economiche giovani e dinamiche anche Neroristretto ha deciso di portare in rete un prodotto irrinunciabile nel carrello degli italiani: il caffè.

Una storia vincente

Si tratta di una storia fatta di impegno e sacrifici per avviare un canale di vendita difficoltoso e competitivo che, in breve tempo, ha iniziato a mostrare i suoi risultati. Il tutto è avvenuto grazie all’intraprendenza e alla competenza dei fondatori di Neroristretto e grazie alla loro idea di business vincente.

Per raccontarla possiamo cominciare dalla svolta dell’eCommerce in ambito food, riportata in tutte le principali testate nazionali come il vero cambiamento economico avvenuto sul mercato a ridosso della pandemia.

La svolta dell’eCommerce e del caffè in capsule

Secondo l’Osservatorio B2B del Politecnico di Milano se la spesa totale in Food&Grocery ha sfiorato i tre miliardi di euro nel 2020, l’anno appena concluso è stato quello della definitiva affermazione: 4 miliardi di euro raggiunti con una crescita del +38%.

Di questi buona parte appartengono al mercato del caffè con una svolta iniziata circa sette anni fa da parte dei formati in capsule e cialde compatibili. L’incremento delle vendite di questo tipo di prodotti è stato spinto dalle chiusure forzate e dal lockdown, uno dei periodi in cui il desiderio dell’espresso da bar ha solleticato il palato di tantissimi italiani.

La formula di Neroristretto

Neroristretto ha intuito l’importanza di unirsi a questa ondata positiva, sfruttando diligentemente il picco di interesse da parte dei consumatori nei confronti delle capsule e delle cialde per caffè e bevande. Per farlo e distinguersi sul mercato ha deciso di puntare sulla varietà dell’offerta e sull’attenta selezione di materie prime genuine, controllate e garantite.

Ciò che ha consentito all’azienda di portare avanti la sua filosofia è stato il modello di business incentrato sull’internalizzazione dei processi produttivi. In questo modo Neroristretto ha sempre il controllo su ogni fase di produzione delle cialde e delle capsule e può offrire ai clienti trasparenza, qualità e prezzi estremamente competitivi.

Vendita diretta, senza intermediari

La formula del successo di Neroristretto risiede anche nella vendita diretta, senza intermediari, che permette all’azienda di entrare in contatto diretto con i clienti ascoltando il loro gusto e proponendo linee di prodotti sempre nuovi, gustosi e innovativi.

L’offerta di Neroristretto è ricca di novità e si espande giorno dopo giorno. Il cliente troverà sempre una infinita varietà di gusti e formati per caffè, cappuccino, ginseng e bevande calde ghiotte nei più diffusi formati commerciali compatibili come A Modo Mio, Caffitaly, Dolce Gusto e Espresso Point per citarne qualcuno

Nell’era delle vendite online e della consacrazione dell’eCommerce è facile credere che avviare un business in rete sia un’avventura alla portata di tutti.

Al contrario si tratta di un’impresa che richiede dedizione quotidiana, investimenti e sforzi per reagire velocemente ai cambiamenti economici e sociali proponendo formule che non perdano mai di vista l’importanza del rapporto di fiducia tra venditore e cliente.