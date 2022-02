Celebrata il 6 febbraio la Giornata Nazionale per la Vita, ce l’ha ricordato il CAV di Bra

"Custodire ogni vita" è stato il tema della Giornata Nazionale per la Vita, che domenica 6 febbraio è giunta alla 44esima edizione.

“Questo appello vale per tutti, specialmente per le categorie più deboli: gli anziani, i malati, e anche i bambini a cui si impedisce di nascere. Mi unisco ai Vescovi italiani nel promuovere la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Ogni vita va custodita, sempre!”.

L’ammonimento è arrivato da papa Francesco, affacciato su una piazza San Pietro, gremita di fedeli e baciata dal sole, per il tradizionale Angelus domenicale. Un momento importante per riaffermare tutti insieme un grande e corale Sì alla Vita, ribadendo che la mamma e il bambino che porta in grembo sono due vite da amare.

Il Centro di Aiuto alla Vita è una realtà ben radicata a Bra e fa parte di quel grande movimento nazionale che conta più di 400 sedi in tutta Italia. Una realtà che si è attivata negli anni con tante proposte di solidarietà, rimanendo sempre punto di riferimento per le future e nuove mamme.

Sono tante le iniziative realizzate con un particolare pensiero a tutte le madri con gravidanze inattese e difficili da portare avanti, che possono trovare un aiuto morale, psicologico e anche economico, grazie all’opera dei volontari e ai contributi ricevuti.

Teniamo presente che le donne di oggi devono affrontare la grossa sfida di essere contemporaneamente madri, mogli, lavoratrici e altro ancora nel ristretto tempo delle 24 ore. La maternità merita sostegno e tutela, invece gli attuali paradigmi impongono una scissione tra donna e maternità con il risultato di una riduzione costante della natalità. Secondo i dati ISTAT nel 2020 è stato registrato il livello più basso di natalità nella storia del nostro Paese.

In questo contesto, i Centri di Aiuto alla Vita nascono come associazioni di volontari, apartitiche, che appartengono al Movimento per la Vita di ispirazione cattolica e assistono le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata e le giovani madri prive di mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire le cure al figlio, al fine di prevenire il ricorso all’aborto.