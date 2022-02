Cuneo sempre più accogliente: venerdì l'inaugurazione del ".MEET"

Venerdì 11 febbraio saranno inaugurati i locali del nuovo polo “.MEET” (in via Leutrum 7 – a Cuneo), un polo di servizi integrati di accoglienza, integrazione, orientamento e solidarietà rivolto alle persone di origine straniera, alla comunità di accoglienza e a tutta la cittadinanza.



Alle ore 10 in Via Leutrum 7, alla presenza del Sindaco Federico Borgna e delle Assessore Patrizia Manassero e Cristina Clerico saranno inaugurati ufficialmente i locali con “il taglio del nastro” e la presentazione dei servizi ad oggi offerti dal Polo.



A partire dalle ore 11 è prevista la consegna delle Targhe agli operatori dei Punti informativi della Rete contro le discriminazioni Cuneo. All’interno dei locali verrà inaugurato anche il nuovo Sportello Antidiscriminazioni Cuneo, parte del Nodo Provinciale Antidiscriminazione.



A seguire avrà inizio “Open Meet”: giornata “Porte Aperte” in cui sarà possibile visitare il Polo, accompagnati da alcuni Ciceroni e accolti dalle realtà che ad oggi svolgono alcune azioni di informazione, accoglienza, Integrazione e Solidarietà all’interno del Polo.



La sessione “Open Meet” è stata organizzata per permettere a cittadini, operatori dei servizi e volontari di conoscere il nuovo spazio che potrà essere visitato ed esplorato insieme agli operatori delle realtà che svolgono attività e servizi. I visitatori saranno accompagnati in piccoli gruppi, compatibilmente con le capienze degli spazi.



Viste le necessità di contingentamento imposte dalla pandemia e dalla normativa, la partecipazione all’Open Meet” è su prenotazione al link: https://forms.gle/vwNtPxCQoS7sHG2i9. È previsto all’ingresso il controllo del Green Pass.



.MEET è un polo di servizi integrati che rappresenta il punto d’incontro tra le diverse culture, persone di origine straniera e comunità locale; il polo offre servizi di sportello informazione e pratiche, sportello Asilo, Infopoint, servizio traduzioni, orientamento e promozione di iniziative di integrazione sociale. Realizzato in co-progettazione e co-gestito dal Comune di Cuneo insieme a realtà del terzo Settore (Coop. Sociale Fiordaliso, Coop. Sociale Momo, Coop. Sociale Emmanuele, Coop. Sociale Orso e Associazione Spazio Mediazione e Intercultura), il polo si suddivide in cinque aree di intervento: Area Servizi, Area Accoglienza e Integrazione, Area Intercultura, Area Progetti e Coordinamento e Governance.