Peveragno avvia i PUC, progetti d'inclusione sociale per chi riceve il reddito di cittadinanza

Sono partiti già a gennaio i sei progetti di valenza sociale, ambientale, inclusiva e culturale realizzati dal Comune di Peveragno in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Centro per l’Impiego di Cuneo nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività.



Si tratta di iniziative previste dai Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, rivolte ai beneficiari di reddito di cittadinanza. Devono valere, almeno per otto ore settimanali.



I progetti sono stati pubblicati sulla piattaforma GE.PI. e sull'albo pretorio del Comune. Hanno l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulla materia dell'inclusione sociale, garantire servizi agiuntivi a bambini e anziani, tutelare il decoro urbano e l'ambiente e integrare i percettori di Reddito di Cittadinanza con la popolazione residente.



Ciascun progetto è stato strutturato per poter essere portato avanti da persone con diverse capacità professionali e attitudini personali.



"I fini prefissati sono importanti e come amministrazione siamo convinti che la realizzazione dei progetti e il raggiungimento di quanto sopra elencato possano essere mezzi efficaci per far crescere e migliorare la nostra società, rendendola capace di accettare le diversità, le differenze sociali e di opinione. Siamo ora in attesa che gli Enti preposti segnalino candidati da coinvolgere nelle attività, fiduciosi che la realizzazione dei PUC sarà gradita a tutti i Peveragnesi" si legge nel comunicato pubblicato sul sito internet comunale.