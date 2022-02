Consulenza seo: quando serve e quanto costa

Quando è necessaria e quanto costa una consulenza seo?

Ormai comincia ad essere chiaro anche ai più scettici: senza un buon lavoro SEO (Search Engine Optimization) è impossibile pensare di far spiccare la propria attività nella miriade di offerte presente oggi sul mercato, qualsiasi sia il settore. E per fare un buon lavoro SEO c’è bisogno di trovare un altrettanto buona consulenza SEO , ovvero un buon Specialista Seo. Grazie a questo tipo di consulenza, infatti, è possibile impostare una serie di azioni che, nel lungo periodo, incrementeranno notevolmente le chance dell’azienda non solo di essere notata sul mercato, ma anche di aumentare le vendite.

Una volta compresa l’importanza di questo tipo di attività, solitamente le domande conseguenti sono: quand’è che si rende necessario richiedere una consulenza seo? Quanto costa una Consulenza Seo ? Scopriamolo insieme, non prima però di aver fatto un recap su cosa si intenda, effettivamente, quando si parla di consulenza seo.

Consulenza seo: cos’è

La consulenza seo è generalmente intesa come quella particolare attività che interessa svariati ambiti del marketing digitale e che permette di posizionare il sito web tra i primi risultati dei principali motori di ricerca. Com’è possibile questo? Attraverso uno studio approfondito della realtà aziendale (competitors compresi) prima, e l’implementazione di una serie di tecniche e competenze atte a migliorare, oltre all’ ottimizzazione per i motori di ricerca , anche la fruibilità, e l’autorevolezza del sito stesso.

Quando serve la consulenza seo

Partendo dal presupposto che richiedere una consulenza SEO sia un’azione necessaria per pressoché chiunque abbia un’attività commerciale ed intenda promuoversi attraverso il proprio sito web, il punto cardine in questione è: quando richiederla? Bene, di fronte a questa domanda viene il momento di sfatare un mito: la consulenza SEO andrebbe richiesta ben prima di iniziare a costruire il sito web. Ebbene si, quest’affermazione è più che vera perchè, contrariamente a quanto si pensi generalmente, non basta soffermarsi sulla grafica del sito e sull’inserimento di tutti i dettagli di prodotto. Se l’obiettivo è trovare nuovi clienti generando un traffico di qualità, ovvero attraendo persone che ancora non conoscono il nostro prodotto ma che sono interessate alla tipologia, ad esempio, iniziare una consulenza seo ancora prima di aver messo mano al sito rappresenta nella maggior parte dei casi la chiave di volta per un futuro incremento nelle vendite. E questo perché una buona consulenza seo non può non iniziare da un’attenta analisi del mercato, dei competitors, così come delle buyer personas e del loro customer journey.

Una volta fatto questo si è poi in grado di andare a definire le parole chiave principali della propria attività, così come gli obiettivi organici, l’alberatura ideale del sito, così come i contenuti di ogni pagina, di ogni call to action e così via discorrendo. Per cui alla domanda quando si rende necessaria una consulenza SEO, la risposta corretta è: all’inizio.

Quanto costa una consulenza SEO

Tanto è importante e necessaria una consulenza SEO quanto è difficile redigere un prezzario che sia generale ed utilizzabile in qualsiasi caso. E questo perché questo tipo di servizio può durare un periodo di tempo indefinito e prendere in carico più o meno attività specifiche, con il conseguente utilizzo di più o meno strumenti dedicati, a seconda della tipologia di business e degli obiettivi strategici dell’azienda stessa. Va da sé, quindi, come sia effettivamente più frequente vedere agenzie e consulenti offrire i propri servizi nelle modalità che preferiscono, siano queste una tantum, a pacchetto, mensile, attività per attività e via dicendo.

Abbiamo visto non solo cosa s’intenda ad oggi per consulenza SEO ma anche quanto questa sia importante, dal momento che serve praticamente a qualsiasi attività intenda promuoversi col proprio sito web, e quanto può costare. Quando si decide di portare avanti un’attività così strategica è meglio aguzzare la vista, diffidare dalle offerte eclatanti ed affidarsi invece sempre ad esperti di settore. Solo in questo modo è possibile dormire sonni tranquilli.