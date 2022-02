Prostata: le informazioni da conoscere

La prostata è una ghiandola facente parte dell’apparato genitale maschile e si trova nella pelvi, subito sotto la vescica e davanti al retto.

La sua funzione principale è quella di contribuire alla produzione dello sperma poiché secerne una parte del liquido seminale che viene rilasciato durante l’eiaculazione. Tuttavia, per via della sua posizione, la prostata influenza anche le attività riguardanti la minzione e l’erezione ed è proprio da queste due attività che in genere gli uomini, superata la soglia dei 50 anni, iniziano a sospettare che qualcosa non va più come prima ed iniziano a preoccuparsi. Per contrastare le problematiche legate all’indebolimento di questa ghiandola è consigliabile affidarsi agli integratori naturali per la prostata che vi aiuteranno potenziando le difese immunitarie, favorendo la diuresi e contrastando le eventuali infezioni del tratto urinario.

Malattie della prostata

Con l’avanzare dell’età le malattie della prostata sono piuttosto comuni ed è per questo che è necessario prestare attenzione a tutti gli eventuali campanelli d’allarme derivanti dalla sua fisiologia.

In genere la prostata può:

Aumentare di dimensioni provocando diversi fastidi durante la minzione

Infiammarsi causando fastidio e/o dolore più o meno intenso

Dare origine a tumori sia di natura benigna che maligna

Queste tre diverse condizioni danno vita a tre diverse categorie di malattie, in ordine: l’ipertrofia prostatica benigna, la prostatite, il tumore alla prostata.

Le prostatiti, al contrario delle altre due malattie, colpiscono spesso in età giovanile, mentre l’ipertrofia ed il tumore si presentano in genere non prima dei 45-50, motivo per cui è importante eseguire visite urologiche a scopo preventivo.

I nostri consigli

Per mantenere in salute la prostata ed evitare lo sviluppo di malattie e disturbi più seri è consigliabile, già dai 50 anni, effettuare una visita urologica di controllo ed eseguire il dosaggio del PSA almeno una volta l’anno e sempre consultando prima il proprio medico curante.

Ma un importante cambiamento che bisogna effettuare parte dall’alimentazione ed è dunque importante sapere quali cibi consumare tranquillamente e quali invece evitare.

Da inserire nella propria alimentazione troviamo alimenti quali:

Il pomodoro , ricco di antiossidanti ed in grado di ridurre gli stati infiammatori oltre che l’ingrossamento della ghiandola

, ricco di antiossidanti ed in grado di ridurre gli stati infiammatori oltre che l’ingrossamento della ghiandola Il broccolo e altre crucifere, alimenti in grado di disattivare un enzima responsabile del tumore alla prostata

e altre crucifere, alimenti in grado di disattivare un enzima responsabile del tumore alla prostata I frutti rossi come fragole, ribes, mirtilli, per la loro azione antiossidante

come fragole, ribes, mirtilli, per la loro azione antiossidante Cereali integrali ricchi di sostanze benefiche come il selenio, la vitamina B e la vitamina E

ricchi di sostanze benefiche come il selenio, la vitamina B e la vitamina E Verdure a foglia che mantengono sano l’intestino e ostacolano l’eventuale passaggio di batteri

Gli alimenti da evitare:

Carne rossa ed insaccati , questi alimentano gli stati infiammatori

ed , questi alimentano gli stati infiammatori Farine raffinate poiché favoriscono l’accumulo di grassi e ostacolano l’attività intestinale

Cibi fritti

Spezie come il pepe ed il peperoncino

Bevande alcoliche

Tè e caffè

Una corretta alimentazione, praticare del movimento per evitare di non mantenere il proprio peso forma e l’integratore per la salute della prostata giusto per voi sono il trio perfetto per evitare situazioni spiacevoli.