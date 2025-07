È iniziato il conto alla rovescia per la 6^ edizione di Sport & Solidarietà, il progetto di attività estive, che gli Animatori e le Animatrici Gators, formati alla Scuola per Animatori Sportivi, propongono dal 2018 ai bambini ed ai giovani della Missione delle Suore della Sacra Famiglia di Savigliano a Barbulloje, nel Nord dell’Albania.

Dopo tanti mesi di preparazione e di reperimento dei fondi necessari, sabato 19 luglio di primo mattino, Matteo Allasia, Adele Crosetti, Emanuele Piola, Nicolas Rista e Joseph Tshiteja, giunti al 3° anno di formazione della Scuola per Animatori Sportivi ed accompagnati da Massimiliano Gosio, Coordinatore del progetto Sport & Solidarietà, partiranno alla volta del Paese delle Aquile.

Ad aspettarli, oltre a circa un centinaio di bambini e ragazzi dalla 1^ Elementare ai primi anni di Scuole Superiori ed oltre, troveranno Suor Clemens e Suor Isolina – che, da oltre trent’anni svolgono la loro opera di carità e di apostolato verso i più bisognosi in questa zona molto povera dell’Albania –, il Parroco Padre Salvatore ed un bel gruppetto di Animatori ed Animatrici locali, con cui realizzeranno attività di gioco e sport fino al 30 luglio, ma anche vivranno intensi momenti di formazione e visite nelle principali città albanesi (Lezhe, Scutari, Tirana, Shengjin), avendo così l’importante opportunità di conoscere meglio il Paese che li ospita e di approfondire la sua cultura e la sua storia.

Per questioni di organizzazione dei trasporti in pullman ed in nave, purtroppo, quest’anno, i giovani italiani non avranno l’opportunità di vivere alcuni giorni di relativo riposo a Valona, importante località turistica nel Sud del Paese, dove, da diverse edizioni del Progetto, hanno attivato contatti con realtà locali con cui svolgono, anche lì, attività ludico – sportive a favore di soggetti fragili ed in difficoltà.

Il 31 luglio, nel primo pomeriggio, il rientro in Italia.

Grande è la voglia di mettersi in gioco da parte dei giovani partecipanti al Progetto che, a riprova della sua valenza educativa, sportiva e di solidarietà, anche quest’anno gode dell’importantissimo patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro Settore Giovanile, Minibasket e Scuola nazionale e del Comitato Regionale Piemontese, cui si è aggiunto anche quello della Valle d’Aosta, che hanno regalato materiale di abbigliamento sportivo da donare a tutti i partecipanti alle attività.

“Anche se nelle 6 settimane precedenti alla partenza siamo impegnati nelle giornate di Summer Sport Gators, siamo pronti a superare la stanchezza e non vediamo l’ora di partire” – spiegano i giovani partecipanti –. “Per noi è una prima volta assoluta e, quindi, c’è un po’ di timore per quello che andremo ad affrontare, soprattutto, per gli aspetti di comunicazione con coloro che incontreremo in Albania. Però, abbiamo dalla nostra il desiderio di portare cuore ed anima nell’estate dei bambini e dei ragazzi di Barbulloje, che sappiamo aspettano con trepidazione, da un anno all’altro, gli Animatori e le Animatrici, che vanno a trovarli dall’Italia. Poi, sicuramente, ci animano la curiosità e l’entusiasmo per questa esperienza, - che i nostri compagni e compagne, che ci hanno preceduto gli anni passati, ci hanno raccontato come bellissima e straordinaria -, insieme alla consapevolezza che la preparazione maturata nei tre anni di formazione della Scuola Animatori e le tante esperienze vissute nella grande famiglia Gators, ci saranno sicuramente d’aiuto. Siamo grati ai tanti che ci sostengono, in particolare, oltre alla Federbasket, alla Banca ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, allo Studio Tecnico STP ed al Ristorante Sato, insieme a molti altri Amici del Progetto, ed alle nostre famiglie: senza di loro non avremmo potuto concretizzare questa bella avventura, che racconteremo volentieri da queste pagine, al nostro ritorno.”