Due auto si scontrano e una finisce giù dalla scarpata sulla statale 28 a Bagnasco, intervento dell'elisoccorso

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla statale 28 a Bagnasco, all'altezza del cavalcavia ferroviario. Uno dei due mezzi è stato deviato verso la banchina stradale, ha sfondato il guardrail e un pezzo di muretto in cemento armato del cavalcavia ed è caduto nella scarpata di sotto a fianco della ferrovia.

L'incidente intorno alle 9.20 di sabato 5 luglio. Si registra un ferito: per lui un codice giallo con frattura.

Sul posto l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Garessio, il 118 di Ceva, i carabinieri e il personale Anas per la messa in sicurezza della zona. L'auto è già stata recuperata.