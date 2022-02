Unimont Ceva, Bezzone: "Rimandata l'approvazione per chiarimenti con i tecnici"

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Ceva, tenutosi lo scorso venerdì 4 febbraio, sono state approvate alcune variazioni relative al bilancio per importanti opere di messa in sicurezza del territorio: sistemazione dell’argine destro del Tanaro, dal ponte sulla provinciale fino alla scogliera sotto al cimitero, sistemazione della scarpata sottostante al cimitero e i lavori ad una parte del fabbricato dell’ex Ilsa.

All'ordine del giorno era presente anche l'approvazione dello statuto per la costituzione dell'Unimont Ceva, associazione fondiaria volta a diffondere una cultura associativa fra i proprietari di terreni e offrire supporto informativo e tecnico per l’assegnazione di terreni abbandonati o incolti o di cui non si conosce il proprietario.

In una nota, negli scorsi giorni, il gruppo di opposizione "Una svolta per Ceva", commentava in merito di aver "proposto alla maggioranza di rinviare la votazione dello statuto, chiedendo di portare in Consiglio uno statuto redatto con criterio" (leggi qui).

A tal proposito il sindaco, Vicenzo Bezzone chiarisce: "Ci tengo a precisare che l'approvazione dello statuto è stata rimandata per un capoverso che poteva indurre a dubbi interpretativi. Quindi abbiamo preferito rinviare per chiedere chiarimenti ai tecnici competenti".