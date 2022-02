I migliori 5 casinò online italiani del 2022

Noi italiani, amiamo giocare d'azzardo, e da quando i casino si sono spostati verso il web abbiamo iniziato a giocare comodamente dal divano, con siti protetti e con licenza AAMS. Al giorno d'oggi esistono diversi casino online in Italia, con varie opzioni disponibili. In questo articolo scoprirai quali sono i migliori casinò online disponibili in Italia. Se cerchi casino online sicuri, sei nel posto giusto! Tra casino online nuovi e presenti già da tempo, ecco i migliori 5 casino online!

22Bet

Prima di parlare di 22Bet, vogliamo precisare il fatto che esistono diversi miglior casinò italiani, e non il migliore, proprio perché la scelta per giocare online varia in base a molti elementi, come: deposito minimo, quali di questi casino sono legali in Italia (quindi con licenza AAMS), i bonus e il palinsesto offerto dei giochi.

Dati alla mano, noi italiani amiamo i casinò online, e 22Bet è uno dei migliori casino legali in Italia, e spesso offre ottime promozioni, accompagnate da un ampissimo palinsesto, tra giochi e scommesse sportive, oltre che ai classici poker, roulette e alle migliori slot.

Inoltre, 22Bet offre giocate anche più basse dei canonici 2 euro come puntata minima, e sarà possibile puntare su moltissimi giochi, dai classici dadi ai "Climb to Victory", dove bisogna cliccare sulle caselle giuste per continuare in un percorso fino alla vincita massima. Più si va avanti, più aumenta il moltiplicatore.

Starcasinò

Tra i migliori casino online italiani troviamo anche Starcasinò, che nella lista dei casino online AAMS è presente da tempo, e continua ad offrire un servizio di alta qualità ai suoi utenti, nuovi o di vecchia data. Bonus sempre vantaggiosi casino on line a portata di clic, fruibile da diversi dispositivi e con pagamenti sicuri.

Col tempo, Starcasinò si è conquistato la nomea di uno dei migliori casino italiani, con ogni tipo di intrattenimento disponibile per quelli che hanno la " febbre da gioco ".

Attualmente, questo sito offre il 125% del bonus sul primo importo depositato e diversi giri gratuiti dopo l'iscrizione, ottimo bonus che può portare una bella somma nel proprio portafoglio.

Spin Samba

Con Spin Samba il divertimento è assicurato! Ottime promo per i nuovi utenti, le slot più famose sono tutte qui, insieme ai migliori giochi, tra "evergreen" e idee nuove di zecca. Questa, come le altre piattaforme di questa lista, ha collaborato con le migliori software house come Playtech e NetEnt (per capirci, gli ideatori di Gonzo's Quest) per migliorare grafica, interattività e personalizzazione di ogni gioco presente.

Il sito è ben strutturato e sicuro, con molti metodi di pagamento disponibili (carta di credito, così come i casino già citati in precedenza.

Spin Samba è un casino approvato dalla AAMS , ed è uno dei casino 2022 più innovativi presenti sul mercato. Una bella ventata d'aria fresca che molti giocatori d'azzardo, italiani e non, cercavano da tempo.

Nonostante la presenza di varie novità, questo casino online propone anche i giochi più classici, e ciò fa di Spin Samba uno dei migliori casino online italiani autorizzati, mettendo in primo piano anche la sicurezza del giocatore stesso.

Wazamba

Nel panorama italiano dei casino le opzioni di gioco sono molto importanti, e la piattaforma Wazamba offre diverse opzioni differenti, che hanno fatto vincere al sito maggior parte dei premi del settore negli anni precedenti.

I nuovi casino online autorizzati offrono un'ottima assistenza clienti. Il gioco con Wazamba diventa puro divertimento, con la possibilità di vincere delle belle somme senza rinunciare al divertimento.

Dai giocatori arrivano solo feedback positivi per questo sito, e se hai dubbi su casino live come questi devi sapere che il tuo conto sarà protetto al massimo, dato che per ottenere una licenza ADM bisogna dimostrare l'effettiva sicurezza del sito web, con un sito ottimizzato e aggiornato anche nei movimenti bancari e non.

Wazamba, sotto questo punto di vista, si è dimostrato davvero valido, e continua ad intrattenere migliaia di giocatori italiani soprattutto con le sue slot innovative e con temi sempre nuovi e frizzanti.

Le vincite con questo casino sono assicurate. Il poker, il baccarat o il blackjack non mancano in questo sito, ottimo per puntare con leggerezza e vincere denaro extra.





Conclusioni

Questa lista termina qui, speriamo che sia stata di tuo gradimento. Oltre ai nomi che hai visto in questo articolo, puoi scoprire vari casino italia con tantissime differenze, e scegliere il tuo preferito in base alle tue disponibilità e alle tue esigenza. Siti come 22Bet possono farti depositare anche una cifra davvero minima, senza farti svuotare il portafoglio contro il tuo volere.

Ricordati che questi siti web sono disponibili e ottimizzati per vari dispositivi, anche per smartphone. Potrai partecipare anche tramite app, per i casinò che ne hanno una.

Hai innumerevoli possibilità davanti a te, e se questo mondo ti appassiona puoi entrare in uno dei siti appena elencati e divertirti da subito! Basta registrarsi in pochi clic e il gioco è fatto!