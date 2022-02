Se siete in cerca di relax cercate la risposta nell'acqua!

Proviamo per un solo istante a fare un po' di mente locale. Di che cosa l'essere umano moderno è sempre alla costante ricerca? Oltre ai “grandi classici evergreen” come una stabilità economica ed affettiva, la saluta, una casa dove stare, una famiglia, un vicinato tranquillo e così via, sembra esserci solo una cosa che pare mancare.

Tempo libero? Mmm, non proprio, ma bensì il relax! Esatto, se ci fate caso è proprio quello che manca maggiormente. Alla fine di una dura settimana di lavoro non c'è niente di meglio che tornare a casa propria e trovare lì la propria personale dimensione di relax.

In che maniera? Ottima domanda, vediamo dunque qualche piccola opzione a vostra disposizione. Potreste, per esempio, mettere su un po' di musica rilassante, bere uno tra i tanti tipi di tisane alle erbe, scegliere un incenso che diffonda una buona essenza oppure mettere una sdraio in giardino e leggere qualcosa mentre si sorseggia una bevanda calda.

Non sono male come idee, ma se volete che il vostro ambiente domestico diventi una vera e propria oasi del relax allora potreste valutare l'idea di installare una cosa come saune e minipiscine per una spa in casa! Sembra una cosa da film o da miliardari, ma non temete perché è molto più comune ed economico di quello che può sembrare a prima vista. Pensate, ad esempio, che avere una piccola sauna casalinga è la normalità nei Paesi Scandinavi come la Finlandia. Del resto è proprio lì che è nato il concetto di sauna, ma andiamo avanti con calma.

A questo punto potreste valutare attentamente che cosa offre un catalogo adatto a tutte le esigenze ed i portafogli come quello di Wellis Italia. Da ricordare che, oltre alle minipiscine ed alle saune, il portale è ricco anche di tutti i prodotti chimici e gli accessori per le piscine. Del resto, bisogna sempre prendersi cura di questo particolare tipo di prodotti, non siete d'accordo anche voi?

Vediamo dunque brevemente che cosa potete scegliere per quanto riguarda le linee delle minipiscine:

· My Line con i modelli ispirati ai pianeti del Sistema Solare come Mars, Saturn, Pluto eccetera

· City Line con i modelli basati sulle migliori località da sogno come Malaga, Manhattan, Kilimanjaro eccetera

· Peak Line con i modelli basati sulle vette più mitiche come Everest, Olympus o Kilimanjaro

· Swim Line con i modelli basati sui principali fiumi del mondo come Danube, Amazonas, Rio Grande e così via

Per chi vuole andare più sul classico, invece, ci sono le saune come quelle finlandesi, ad infrarosso e combinate.

Preparatevi dunque ad accendere l'idromassaggio oppure ad innalzare la temperatura, mettervi belli comodi e staccare del tutto dal tran tran quotidiano e dagli stress del lavoro. Davvero niente male come prospettiva per una fine di giornata, non siete d'accordo anche voi?

Esatto, ma non è certo finita qui perché Wellis Italia, oltre alle minipiscine ed alle saune, offre anche una garanzia di due anni sui componenti elettrici, tre sulla parte idraulica e dieci sulla scocca.