Incendio nei boschi di Frabosa, lanci con l’elicottero per spegnere le fiamme [VIDEO]

Ancora un incendio sta interessando in queste ore le valli della Granda. Toccata questa volta è una zona boschiva presso località Roattini di Frabosa Soprana, nel Monregalese.



Le operazioni per tentare di avere la meglio sulle fiamme sono in corso dalle 11 di questa mattina (giovedì 10 febbraio) e stanno impegnando squadre di Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Mondovì e Ceva, il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) inviato dal Comando Provinciale di Cuneo e il servizio di Topografia Applicata al Soccorso (Tas).



La zona interessata dal rogo si presenta particolarmente impervia. Per raggiungerla si sta ricorrendo anche a lanci effettuati mediante l’elicottero Eli West dei Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.35

Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si rende noto che è terminato lo spegnimento dell’incendio boschivo. Sul posto rimangono per un ulteriore presidio e per le operazioni di spegnimento minuto una squadra dei Vigili del Fuoco di Ceva e i Volontari Antincendi Boschivi.