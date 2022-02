Come trovare la perfetta casa in affitto - Grazie a rentola.it

Trovare un appartamento o una casa in affitto può essere semplice: si cerca un qualunque tetto sulla testa con il numero di stanze che ci servono e ci si accontenta della prima opzione che soddisfi, più o meno, le nostre principali aspettative. Tuttavia, trovare la "casa perfetta", quella in cui sentirsi a proprio agio non appena vi si entra, può essere ben più complicato. Questo non vuol dire però che sia impossibile e in questo articolo cercheremo di capire come riuscirci grazie a un innovativo sito di annunci di affitti in Italia: rentola.it.

Quali sono le opzioni standard per trovare alloggi in affitto in Italia?

La ricerca di case e appartamenti in affitto in Italia può essere effettuata in diversi modi. Ecco un breve elenco di quello che si fa normalmente per trovare l'appartamento o la casa ideale:

Si sparge la voce tra familiari, amici e conoscenti. Le persone che ci circondano possono essere un valido aiuto nella ricerca di una casa in affitto. Di solito però sono limitate a una o due zone di ricerca e, ovviamente, anche nel numero di occasioni che possono conoscere. Si va a caccia di cartelli. In passato la ricerca di cartelli “affittasi” era un buon modo per trovare case in locazione in una zona specifica, soprattutto quelle di privati che volevano trattare con un inquilino senza ricorrere a un’agenzia. Oggi però è più difficile trovare inserzioni sui portoni, ma può valere comunque la pena dare un'occhiata qua e là, mentre si passeggia per i quartieri che ci piacciono. Ci si rivolge a una o più agenzie locali. Le agenzie immobiliari situate nella zona di interesse possono essere una valida opzione, se specializzate negli affitti. Quando invece vengono trattate maggiormente le compravendite, le richieste di affitto possono essere considerate in maniera superficiale. Si cercano gli annunci immobiliari online. Oggi la maniera più semplice di trovare case in affitto in Italia è senza dubbio tramite gli annunci online, che siano sui diversi portali o sui social network. Il problema principale di questo metodo? Spesso quando si contatta un proprietario o un’agenzia per un appartamento, risulta già affittato.

Tutte queste opzioni possono aiutare a trovare una casa in affitto, ma possono anche passare mesi prima di trovare una soluzione che veramente ci soddisfi. Rentola.it, invece, potrebbe fare la differenza e adesso vedremo il perché.

Cos’è rentola.it e cos’ha di diverso dagli altri portali di annunci in affitto

Tra i tanti portali che contengono annunci di affitti in tutta Italia, troviamo rentola.it, un sito web che, almeno apparentemente, è come tanti altri. Una volta che vi si accede infatti si ha una home page che permette di ricercare l’immobile desiderato inserendo la città, la regione o il codice di avviamento postale (CAP) della località prescelta. In questo modo si potranno visualizzare moltissimi annunci divisibili, se necessario, anche per tipologia (casa, appartamento o stanza), per prezzo e per numero di locali.

Rentola poi offre un servizio di ricerca automatica. Registrandosi al portale con la propria email, si riceveranno nella propria casella di posta elettronica gli annunci di case in affitto corrispondenti alle caratteristiche ricercate. Sarà quindi più facile evitare le fastidiose risposte come “già affittato” o “siamo in trattativa”!

Ulteriori vantaggi per chi deve prendere una casa in affitto

I vantaggi offerti da rentola.it vanno oltre. Questo portale infatti permette a chi cerca case in affitto di creare una propria “scheda inquilino” in cui inserire le informazioni personali e le indicazioni sul tipo di immobile ricercato. In questo modo, l’agenzia immobiliare o il proprietario che vogliono affittare un appartamento, potranno, ancor prima di inserire il proprio annuncio, valutare le diverse schede per proporre direttamente gli immobili senza nemmeno pubblicare l’offerta sul sito web.

L’inquilino quindi non dovrà nemmeno “scomodarsi” a consultare i diversi annunci e a fare telefonate, poiché potrà essere contattato via email o per telefono, dal proponente. Un’ottima opportunità che ha molti vantaggi per chi vuole trovare la casa in affitto ideale!

I vantaggi per i proprietari

Le agevolazioni ovviamente non sono solo per gli inquilini. Anche chi deve affittare il proprio immobile può trarre benefici da un sito come rentola.it. Oltre alla normale possibilità di inserire un annuncio personalizzato con diverse caratteristiche interessanti (come la caparra richiesta, la data della disponibilità dell’immobile e le spese extra), agenzie e proprietari possono anticipare le trattative grazie alla possibilità di consultare le schede dei potenziali inquilini del proprio immobile da affittare.

Inoltre, se decidono comunque di inserire l’annuncio dell’alloggio da locare, sapranno che numero di telefono ed email non potranno essere visualizzati da chiunque, poiché la consultazione delle informazioni è permessa solo agli utenti registrati. Questo riduce indiscutibilmente il numero dei perditempo che chiamano o scrivono solo per curiosità.

L’abbonamento a rentola.it

L’abbonamento a Rentola permette di trovare facilmente le case in affitto ideali disponibili in tutta Italia. È possibile anche provare il servizio per una settimana a un importo minimo, per poi decidere o meno sull’abbonamento mensile che è, ovviamente, revocabile in qualsiasi momento.

Il sito di rentola.it comunque mette a disposizione un servizio clienti per spiegare eventuali dubbi al riguardo e per qualsiasi altro tipo di informazione necessaria.