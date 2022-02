Il Sol Levante... Visto da vicino: il Manuale di Ghisolfi all'Ambasciatore del Giappo

In vista dell'uscita ufficiale del sesto best seller Abbecedario - edizioni Aragno, i primi cinque libri della collana editoriale realizzata dal Banchiere internazionale continuano a ricevere attestazioni di plauso e adesione da parte di importanti autorità estere e diplomatiche.

L'occasione più recente è stata la cerimonia di inaugurazione, in Tirana, dell'esposizione fotografica dedicata al centenario del patto di amicizia con il Giappone. In tale contesto, sua eccellenza Ambasciatore Takada Mitsuyuki ha ricevuto dal corrispondente nei Balcani, Alessandro Zorgniotti, una copia di pregio dei Visti da Vicino, l'autobiografia delle biografie raccolte da Ghisolfi in circa quarant'anni di ininterrotto impegno prima come direttore giornalistico e poi come Banchiere a tutti i livelli dal locale al mondiale.

Il Giappone è molto attento alle potenzialità industriali e commerciali espresse dall'Europa e dall'area mediterranea e adriatica, e la presenza di importanti comunità italiane e piemontesi in territori come i Balcani occidentali e in città come Tirana, Capitale europea dei giovani per il 2022, favorisce progetti di interscambio culturale ed economico integrando le produzioni e i corridoi commerciali senza necessità di delocalizzare e anzi potenziando i nostri territori di origine.