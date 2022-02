Marijuana legale: le varietà più vendute online

Sono sempre di più le persone che acquistano marijuana legale al giorno d’oggi, consapevoli dei numerosi effetti benefici che se ne possono trarre. Il bassissimo contenuto di THC rende infatti la cannabis light del tutto sicura, priva degli effetti psicotropi tipici della droga, ma è soprattutto l’alta concentrazione di CBD a fare la vera differenza. Il cannabidiolo è l’altro principio attivo contenuto nella canapa: il principale responsabile dei suoi effetti benefici. Non stupisce dunque che tra le varietà più vendute dai marijuana shop ci siano proprio quelle con maggior contenuto di CBD. Scopriamo però nel dettaglio quali sono.

Cosmic Poison

La Cosmic Pison è una delle varietà preferite dai consumatori di marijuana legale, per varie ragioni. Innanzitutto, a renderla così popolare è la sua alta concentrazione di cannabidiolo, che è pari al 27% e che consente dunque di ottenere grandi benefici. Oltre a questo, la Cosmic Poison è apprezzata per via del suo sapore, che è ricco di contrasti e decisamente gradevole. Questa varietà di cannabis light è dunque da provare, soprattutto se l’obiettivo è quello di contrastare ansia, stress e insonnia: vanta infatti delle spiccate proprietà rilassanti.

White Widow

Un’altra delle varietà di cannabis light più popolari in assoluto è la White Widow, che in quanto a concentrazioni di CBD non è assolutamente da meno perché siamo sul 26%. Caratterizzata da cime grandi e ricche di fiori, questa varietà di erba legale rimane un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori, soprattutto per via dei suoi spiccati effetti rilassanti ma al tempo stesso euforici e per il suo inconfondibile profumo. In quanto al sapore, la White Widow è perfetta per chi ama le note più dolci, morbide ed avvolgenti.

AK-47

L’AK-47 è un ibrido tra indica e sativa che gli intenditori conoscono molto bene e infatti rientra tra le varietà di cannabis light ancora oggi più vendute ed apprezzate. Ha vinto numerosi premi ed è caratterizzata da un aroma pungente, a tratti speziato ed agrumato, sicuramente rinfrescante. L’AK-47 vanta inoltre un ottimo contenuto di CBD, pari al 24% ed è dunque l’ideale per coloro che non vogliono rinunciare né al gusto né agli effetti benefici del cannabidiolo e in particolare alle sue proprietà antidolorifiche.

Critical

Un’altra delle varietà di canapa legale più vendute è la Critical, che ha una concentrazione di CBD del 26% ed è dunque tra le più forti. Si tratta di un incrocio tra la Skunk e la Lemon Haze e vanta delle ottime proprietà rilassanti. Il suo sapore è dolce, con note agrumate e delicate, che a tratti ricordano la frutta esotica. Anche la Critical merita di essere provata, perché questa varietà piace a moltissimi consumatori e non delude nemmeno per quanto riguarda l’effetto calmante: perfetta da assumere prima di andare a dormire.

K2

La K2 è la varietà con meno concentrazioni di CBD tra quelle che abbiamo appena visto, eppure rimane tra le più apprezzate. Si tratta di un ibrido tra White Widow e Hindu Kush, caratterizzato da un aroma decisamente intenso e legnoso, che merita di essere provato.