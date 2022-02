A Venasca i funerali di Pietro Bernardi

La chiesa parrocchiale di Venasca ospiterà, questo pomeriggio (venerdì) alle 14.30, le esequie di Pietro Bernardi.

L’uomo, 78 anni, è morto lunedì scorso, 8 febbraio, mentre si trovava in località Picona, sulle alture del paese. Era salito su un albero per alcune operazioni di potatura, quando è caduto a terra.

A nulla sono valsi i soccorsi dell’emergenza sanitaria, sul posto con l’elisoccorso: il medico non aveva potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Da terra erano state anche allertate le squadre a piedi del Soccorso Alpino.

Sul corpo di Bernardi è stata disposta l’autopsia, che ha evidenziato come – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – l’uomo è morto per un malore, sopraggiunto prima della caduta a terra.

Oggi pomeriggio, in paese, i funerali. Bernardi lascia la moglie Maria e la figlia Silvana, che insieme al marito Alessandro gestisce la conosciuta Trattoria del Commercio, proprio a Venasca.