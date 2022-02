A Saluzzo larga partecipazione per la Fiaccolata del Ricordo

A Saluzzo una larga partecipazione per la fiaccolata del Ricordo, in memoria dei martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, tenutasi sabato 12 febbraio in Piazza Cavour. L'evento, fortemente voluto dal Comitato X febbraio e dal suo responsabile Denis Scotti, è stato realizzato assieme all'associazione culturale Deus Vult.

Alle luci di candele si sono ricordate le vittime con letture toccanti ed emozionanti.

Non è mancato lo spazio per chiari messaggi, con riferimento l'amministrazione comunale. "La memoria è un principio sacro, fondamentale, necessario." - dichiara Paolo Radosta - "Deve però essere sempre unitaria, mai divisiva. Lo scorso lunedì sono stato ospite del sig. Giorgio Rossi, presidente dell'ANPI. Un momento che sono felice di aver vissuto e per cui ringrazio. È accrescente poter discutere con chi ha pensieri differenti ed in parte contrastanti. Tuttavia, dopo averli invitati a partecipare, devo dirmi triste di non avere con noi una loro rappresentanza. Sarebbe stato un passo verso un percorso importante e corretto di pacificazione e condivisione della memoria dei nostri morti, tutti con eguale dignità. Invitiamo la nostra amministrazione a fare un primo passo in questo senso e dedicare un luogo della cittadina a queste triste vicende. L'ho promesso nel mio cuore a Norma Corsetto e anche oggi le dico che non ci arrenderemo: continueremo a batterci perché il suo ricordo sia celebrato a Saluzzo."