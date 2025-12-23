Karima incanta Busca con “Karima Xmas” e chiude in bellezza la rassegna "Musicaè"

Una serata intensa e coinvolgente ha illuminato Busca con il concerto di Karima, protagonista del tour “Karima Xmas”, progetto speciale che unisce i grandi classici natalizi alle canzoni del suo ultimo album ‘Canta Autori’, uscito nel maggio scorso.

Un appuntamento che ha rappresentato anche il gran finale della 21ª Rassegna internazionale di concerti ‘Musicaè’, organizzata dall’associazione Amici della Musica di Busca con la direzione artistica del maestro Antonello Lerda.

Sul palco, Karima ha saputo creare fin dalle prime note un clima caldo e intimo, grazie alla sua voce potente e raffinata, capace di muoversi con naturalezza tra jazz e soul.

L’artista si è presentata con un elegante pantalone gessato e una camicia di alta sartoria firmata dalla sua stilista di fiducia, la saluzzese Bruna Besso Pianetto di ‘Bruna Couture’, confermando ancora una volta grande attenzione allo stile e all’eleganza, in perfetta sintonia con la sua musica.

Accanto a lei il pianista Piero Frassi, suo principale collaboratore e arrangiatore da oltre sedici anni, con il quale ha costruito un dialogo musicale continuo e ricco di sfumature.

I due artisti hanno spesso scherzato con il pubblico del Teatro civico di Busca, coinvolgendolo in battiti di mani, schiocchi di dita a ritmo di musica e canti, rendendo la serata ancora più partecipata.

Il repertorio ha alternato i brani natalizi – come “Santa Claus is Coming to Town” e “Have Yourself a Merry Little Christmas”, tratti dal disco XMas e reinterpretati in chiave moderna e brillante – alle perle della canzone d’autore italiana contenute in “Canta Autori”. Particolarmente apprezzate le versioni di “Il nostro concerto” di Umberto Bindi e “Anna verrà” di Pino Daniele. Spazio anche a “Lifetime”, brano in cui Karima ripercorre la propria storia artistica e personale, raccontando un viaggio fatto di ricordi ed emozioni, con la musica come fedele compagna di vita.

Nel corso della serata hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Busca Ezio Donadio, che ha rivolto al pubblico e agli artisti gli auguri a nome dell’amministrazione comunale, e gli assessori Lucia Rosso (Cultura) e Diego Bressi (Sport), complimentandosi con il maestro Antonello Lerda, direttore artistico della rassegna Musicaè, per la qualità e il successo della stagione.

Proprio Antonello Lerda ha tracciato un bilancio più che positivo della rassegna, sottolineando come il sostegno degli sponsor abbia permesso di incrementare i concerti da 12 a 20, articolandoli nei tre filoni ‘On stage’: le eccellenze, ‘On air’: giovanissimi alla ribalta e ‘Musiche sull’acqua: il Maira che suona’.

[Antonello Lerda direttore artistico della rassegna concertistica 'Musicaè' con il sindaco Ezio Donadio]

Una stagione molto partecipata, con oltre cinquemila presenze e una forte presenza di pubblico giovane, capace di spaziare tra generi diversi: dalla musica classica al jazz, dalla lirica al pop rock, dal tango fino all’innovazione dell’intelligenza artificiale con Teotronico.

“Sono grato ai numerosi sponsor, sia a quelli storici sia a quelli che si sono aggiunti nel 2025 – ha dichiarato Lerda – perché ci hanno consentito di ampliare l’offerta e raggiungere un pubblico sempre più ampio e variegato. Grazie agli artisti, al pubblico, al Comune di Busca e a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura. L’augurio è di poter continuare insieme per tante altre stagioni”.

Un finale di alto livello per un anno eccezionale di 'Musicaè', suggellato dalla voce intensa e luminosa di Karima, che ha lasciato Busca con il calore della musica e l’atmosfera delle Feste di fine anno nell’aria.