Laurea in Scienze economiche per il capo della Polizia locale “del Monviso”

Davide Domenico Barra, comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Monviso, da martedì 8 febbraio scorso, è dottore in Scienze economiche.

Barra, l’8 febbraio, ha infatti discusso la tesi di laurea, che ha voluto focalizzare sulla “Valutazione delle Politiche pubbliche”. Il vicecommissario ha portato all’attenzione della commissione proprio il caso dell’Unione del Monviso: “Un caso pratico – si legge nel titolo della tesi – relativo ad un Ente locale: il servizio fondamentale di Polizia locale”.

“Nella tesi – spiega il dottor Barra – ho voluto dimostrate come la forma associata di determinati servizi può portare dei vantaggi significativi”.

“La gestione in forma associata del Servizio di Polizia locale di una Unione di Comuni – scrive Barra nella sua tesi – e, in astratto, generatore di efficacie gestionali, ovvero permette il perseguimento di obiettivi che, altrimenti, non sarebbero raggiungibili”.

Più nello specifico, si è poi parlato del servizio di Polizia stradale che prevede l’uso dell’autovelox, di cui proprio l’Unione del Monviso è dotata, e di come le gestioni in forma associata, prima ancora della riduzione dei costi e dell’aumento del livello di erogazioni di taluni servizi, riescono a raggiungere “l’obiettivo dell’efficacia, ovvero rendono possibile erogare servizi che, altrimenti, non sarebbero neppure ipotizzabili”.

Davide Domenico Barra, di fronte alla Commissione riunita in videoconferenza (causa Covid) sulla piattaforma Google meet, ha quindi illustrato come quello che oggi è il “suo” Comando di Polizia locale adotti “una gestione che porta ad un’economia di scala e a vantaggi anche finanziari per l’Ente”. L’argomento di discussione si è perfettamente inserito nell’ambito dell’insegnamento del Corso di Laurea, in Matematica finanziaria.

Relatore della tesi è stato il professor Rosario Oliviero.

Barra, terminata la discussione della tesi, è stato proclamato a pieni voti dottore in Scienze economiche. La laurea magistrale del dottor Barra è l’ultimo tassello di un percorso formativo, che nell’ordine ha visto dapprima la laurea triennale in Economia aziendale, a Torino, e poi il conseguimento – con votazione di 100 centesimi – del Master Executive in “Gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne”.

Lo scorso anno, infatti, Barra ha partecipato al master promosso dalla SAA School of Management, in collaborazione con l’Uncem. Il master aveva l’obiettivo di formare professionisti che possano vantare una preparazione specifica per operare quali “Manager del Sistema Territoriale” ad ampio raggio, dal settore pubblico al settore privato ed il settore associativo e consortile, nella prospettiva di implementare, potenziare e gestire le strategie per la vivibilità e l’attrattività del sistema montano e delle aree interne, svolgendo un ruolo di attori dello sviluppo sostenibile della destinazione “montagna”.

Sul fronte dell’Unione del Monviso, Barra è in forza al Comando di Polizia locale dal 22 agosto del 2014. Il 1 giugno 2017, la riconferma nell’organico dell’Unione a tempo indeterminato, entrando a pieno titolo nella pianta stabile dell’Ente. Ad aprile 2019 la promozione a vicecommissario di Polizia locale. Il 18 dicembre 2019, ottenendo il massimo delle valutazioni, la fine del corso di qualificazione per il ruolo di commissari tenutosi alla Scuola di Polizia locale “R. Bussi” di Torino, una delle quattro storiche scuole per l'addestramento della Polizia municipale d'Italia. E poi, a gennaio 2020, l’affidamento delle responsabilità, oltre che del servizio di Polizia locale, anche della Protezione civile e dell’Ambiente.

Il prossimo passo? “Sto valutando di iscrivermi ad un nuovo master” ci dice Barra. Che potrebbe volgere tutto sulla Criminologia e sugli Studi giuridici forensi.