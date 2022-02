Non ce l'ha fatta Costanzo Ravera, investito da un'auto a Villanova Mondovì

Non ce l'ha fatta Costanzo Ravera, l'uomo di 82 anni che, ha perso la vita in seguito a un investimento avvenuto lo scorso 1º febbraio a Villanova Mondovì, sulla strada provinciale che porta verso i Gosi di Frabosa Sottana.

L'uomo era stato trasportato all'ospedale di Cuneo, ma le condizioni erano apparse da subito critiche.

Ora la comunità villanovese si stringe al dolore della famiglia, in particolare alla moglie Olga e alla figlia Cinzia. Costanzo Ravera, lo ricordano in molti, soprattutto per il suo impegno a favore del paese, attraverso il volontariato nel gruppo di Protezione Civile.

Questo purtroppo è solo l'ultimo caso in paese, dove, solo lo scorso dicembre, in un incidente sulla provinciale 5, a perdere la vita era stato il pensionato Carlo Maggiorino Boetti.

Diversi cittadini invocano regole e controlli più rigidi per gli automobilisti che non rispettano codice della strada e limiti di velocità, anche se, nel tempo e in diverse zone, il Comune è già intervenuto con l'installazione di autovelox e rotatorie.