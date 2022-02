Approfittarono di un 73enne disabile a Pieve di Teco: tra gli indagati due cuneesi

Si aprirà domani l'udienza preliminare, dinanzi al gup Massimiliano Botti, per i tre accusati del reato di circonvenzione di persona incapace, impiego denaro beni o utilità di provenienza illecita, ai danni di un 73enne di Pieve di Teco che versava, all'epoca dei fatti, in uno stato deficienza psichica e deteriorimento cognitivo.

L'inchiesta è stata condotta dai Carabinieri nel giugno dello scorso anno. A finire nel registro degli indagati una donna di 54 anni la figlia 27enne, entrambe originarie di Cuneo, e un giovane anche lui di 27anni. La ragazza è l'unica ad essere accusata anche del reato di sostituzione di persona.

Secondo l'accusa ammonta a 100 mila euro il valore dei beni sottratti all'anziano.

La 27enne poi, avrebbe comprato un'auto costosa, una jeep, da un concessionario del savonese dopo essersi "spacciata" per la nipote dell'anziano ed è per questo che la ragazza è l'unica ad essere accusata del reato di sostituzione di persona. Ai venditori la giovane infatti, avrebbe presentato il73enne come il proprio nonno che gli avrebbe fatto da garante.

Circostanza questa non vera poichè gli unici parenti del 73enne abitano fuori regione.

Per gli inquirenti inoltre, i tre avrebbero acquisito con denaro di provenienza illecita il bar 'La tana del Bianconiglio' che all'epoca delle indagini venne stato sequestrato. Il Riesame poi, dispose il dissequestro.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, da parte del pm Enrico Cinnella della Porta, domani gli indagati compariranno davanti al gup che dovrà decidere se rinviarli a giudizio oppure proscioglierli dalle accuse.