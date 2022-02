La monregalese Giorgia Bracco diventa la signora Ferrara con un “Matrimonio a prima vista”

La monregalese Giorgia Bracco è una delle tre spose della 5ª edizione di "Matrimonio a prima vista Italia", il controverso esperimento televisivo di Real Time che fa sposare due sconosciuti accoppiati da un team di esperti.

Per Giorgia, impiegata 27enne di Mondovì, è stato scelto Gianluca Ferrara, falegname 30enne di Nichelino. I due dovranno vivere per un mese come marito e moglie e, al termine dell’esperimento, prendere la scelta più sofferta: rimanere sposati o divorziare.

La prima puntata è andata in onda ieri sera, mercoledì 16 febbraio, ma tutta la stagione è già disponibile su discovery+ da martedì 26 gennaio.

Chi è Giorgia Bracco? Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, Giorgia era determinata a intraprendere una carriera come avvocato. Ha però abbandonato il praticantato e attualmente lavora come impiegata. La persona della famiglia a cui GIorgia è più legata è la madre. Per lei è un punto di riferimento e la sua più grande amica. Nel tempo libero Giorgia ama tenersi attiva. Le cose che preferisce sono andare a camminare oppure a nuotare. Ha molti amici e adora trascorrere del tempo in loro compagnia.

Gianluca Ferrara invece ha un fratello e due sorelle più grandi con cui ha un bellissimo rapporto, ma soprattutto è legato a sua madre. Preso il diploma, ha iniziato subito a lavorare nell'azienda di famiglia che produce e vende porte d'interno. Gianluca ha molti hobby. Gli piace andare a pesca, a cavallo, va a lezione di ballo caraibico, adora il bricolage e lavorare il legno.

Il matrimonio è stato celebrato sulle rive del Lago Maggiore in una giornata di pioggia. Ad accompagnarla all'altare il cugino Riccardo. Buona la prima impressione, ma le difficoltà arriveranno sicuramente con la convivenza...