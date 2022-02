Le forti raffiche di vento scoperchiano un tetto a Saliceto

Diversi danni a Fossano, alla piscina e anche in stazione, dove il vento ha spostato alcune lastre della copertura metallica del tetto della piscina comunale, ma anche a Savigliano dove alcune lamiere sono state divelte da un edificio in piazza Schiapparelli. Intervento anche a Mondovì, in via Malfatti, per un albero pericolante, piegato dal vento, che è stato tagliato per rendere nuovamente sicura l'area.

In serata i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Garessio nel comune di Saliceto dove il vento ha scoperchiato un tetto.