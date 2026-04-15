Minorenne aggredito e rapinato in strada a Borgo San Giuseppe

Lo scorso 1° aprile scorso, una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Cuneo è intervenuta a seguito di una richiesta di soccorso da parte del genitore di un minorenne.

Agli agenti della Polizia di Stato, il ragazzo ha riferito di essere stato vittima, poco prima, di una rapina avvenuta in una strada nella frazione Borgo San Giuseppe, ad opera di uno sconosciuto.

Dai suoi racconti, sarebbe stato aggredito alle spalle, immobilizzato e costretto, sotto minaccia, a consegnare il denaro in suo possesso. Il malvivente si sarebbe quindi allontanato con poche decine di euro, senza che la vittima riuscisse a vederne il volto.

Le indagini avviate nell’immediatezza, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, hanno consentito al personale della Squadra Mobile di ricostruire l’accaduto e di identificare con certezza l’autore della rapina.

Si tratta di un ventenne, già noto alle forze dell’ordine e residente nel capoluogo, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di rapina pluriaggravata.