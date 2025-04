Gianni Gatti nominato vicepresidente dell’associazione Octavia

Gianni Gatti, sindaco di Moretta è stato nominato durante la riunione del nuovo direttivo, vicepresidente dell’associazione Octavia che riunisce 16 comuni della pianura cuneese per la valorizzazione culturale, turistica ed economica del territorio delle ‘Terre di mezzo’ tra Saluzzese e Saviglianese.

Con alla vicepresidenza Gatti, fanno parte del nuovo direttivo dell'associazione, il presidente Matteo Morena (sindaco di Cardè), Fabrizio Milla (di Murello), Gabriele Giletta (di Villanova Solaro) e Daniele Arnolfo (di Torre San Giorgio).

“È per me un onore entrare nel direttivo con il ruolo di vicepresidente – dichiara Gianni Gatti –. Ringrazio i colleghi per la fiducia e sono pronto a lavorare per consolidare il lavoro svolto in questi anni, sostenendo progettualità comuni e strategie di sviluppo condivise che sappiano dare nuova energia ai nostri paesi e alla rete di cui facciamo parte. Octavia è una realtà dinamica e concreta, che merita di essere sempre più conosciuta e sostenuta”.

Matteo Morena, presidente di Octavia dichiara: “La nomina di Gianni Gatti rappresenta un passo importante verso una sempre maggiore condivisione delle responsabilità e delle visioni. Gianni ha sempre dimostrato grande attenzione e impegno nei progetti dell’associazione, e sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per affrontare le nuove sfide che ci attendono”.

L’associazione Octavia è attiva su più fronti, con progetti di promozione turistica, cultura, mobilità dolce e partecipazione, e rappresenta oggi uno dei modelli più efficaci di collaborazione intercomunale della provincia di Cuneo.