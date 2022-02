Dai dipendenti dell’Ipercoop Cuneo una donazione speciale in favore del centro diurno “Cascina Pellegrino”

Nei giorni scorsi i dipendenti dell’Ipercoop di Cuneo hanno consegnato un assegno di 600 euro in favore del centro diurno per persone con disabilità Cascina Pellegrino, di Cervasca, ai referenti del Consorzio socio assistenziale del Cuneese e della cooperativa Proposta 80, rispettivamente titolare dell’autorizzazione al funzionamento e gestore della struttura semi residenziale.



La donazione verrà utilizzata per l’acquisto di arredi da esterno - quali gazebo, tavoli, panchine e sedie da giardino - per rendere più confortevole l’uso dello spazio all’aperto riservato agli ospiti.



Spiega il direttore dell’Ipercoop di Cuneo, Paolo Clerici: "Da alcuni anni è consuetudine tra i nostri collaboratori effettuare nel periodo di Natale questa raccolta solidale come gesto di condivisione. Il ricavato viene devoluto sempre a una realtà del territorio impegnata nell’ambito della tutela della salute e della socioassistenza, che viene indicata dagli stessi dipendenti sulla base di conoscenza del suo operato, collaborazione o esperienza diretta".



Nella foto, i dipendenti Anna Paronuzzi, addetta alla cassa centrale, e Matteo Massa, pasticciere, consegnano l’assegno in rappresentanza di tutti i colleghi, insieme al direttore Paolo Clerici, a Giulia Manassero, direttore del Consorzio socio assistenziale del Cuneese, Elena Menardi, referente centri diurni affidati del Consorzio, e Gloria Pepino, referente centri diurni per la Cooperativa Proposta 80.