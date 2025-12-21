Il moto club della Polizia dona pannolini e doni alla Sacra Famiglia di Sant'Albano Stura

La Delegazione del Moto Club della Polizia di Stato di Cuneo ha effettuato una donazione di pannolini per bambini e di doni natalizi all’Associazione Sacra Famiglia Onlus, con sede a Sant’Albano Stura.



L’iniziativa ha visto la partecipazione del referente della Delegazione, il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Carmine Rapuano, accompagnato dal dott. Paolo Lavazza, otorinolaringoiatra della struttura e anch’egli iscritto al Moto Club.



L’Associazione Sacra Famiglia Onlus è una realtà che opera a sostegno di bambini, donne e madri con figli che si trovano in condizioni di particolare fragilità, quali situazioni di violenza familiare e disagio sociale.



L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del Moto Club della Polizia di Stato nel promuovere attività di solidarietà e nel sostenere concretamente le realtà del territorio che operano a favore delle fasce più deboli della popolazione.



Il Moto Club della Polizia di Stato è inoltre attivamente impegnato nell’organizzazione di eventi di carattere socio-turistico e ricreativo finalizzati alla raccolta di fondi da destinare al piano di assistenza “Marco Valerio” della Polizia di Stato, volto a garantire supporto a persone e strutture private in comprovato stato di necessità, attraverso iniziative di beneficenza e la collaborazione con le comunità locali.