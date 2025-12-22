Garessio, torna la Corsa dei Babbi Natale: 103 iscritti e 800 euro per la ricerca sulla fibrosi cistica [FOTO]

Garessio ha ritrovato uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del periodo natalizio: la Corsa dei Babbi Natale, tornata grazie all’impegno delle associazioni Garessio è Sport e Gsd Val Tanaro. Un evento che ha unito sport, divertimento e soprattutto solidarietà, facendo registrare 103 iscritti totali, un ottimo risultato che conferma il grande apprezzamento dell’iniziativa.

La manifestazione aveva infatti uno scopo benefico: il ricavato delle iscrizioni, pari a circa 800 euro, è stato devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un gesto concreto che ha dato ancora più valore alla giornata.



La pioggia, temuta fino all’ultimo, ha risparmiato i partecipanti, permettendo lo svolgimento completo delle prove: la corsa da 5,5 km e la camminata da 3,6 km, entrambe lungo le vie del Borgo Ponte. Un colpo d’occhio suggestivo, con tutti i partecipanti muniti di cappellini da Babbo Natale e molti addirittura completamente travestiti, trasformando l’evento in una vera festa di comunità.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato a Leonardo, Nina e Juri, ragazzi affetti da fibrosi cistica, che sono stati ringraziati e premiati, ricevendo l’applauso e l’affetto di tutti i presenti.



Le classifiche



Categoria bambini



* Femminile: Marta Fazio

* Maschile: Jonas Bianco

* A seguire: Gianmarco Vinai, Giovanni Odda, Paolo Gallizio



Categoria adulti femminile



* 1ª Karima Asskrii

* 2ª Marina Bologna

* 3ª Michela Volpara



Categoria adulti maschile



* 1º Pierfrancesco Figone, autore di uno straordinario tempo di 17’48”

* 2º Marco Chiarlone

* 3º Jacopo Baldo



Un sentito ringraziamento va all’Agriturismo Cà del Duduro per il supporto sui premi, al Comune di Garessio e ad Acqua San Bernardo per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa.

La Corsa dei Babbi Natale si conferma così un evento capace di unire sport e solidarietà, regalando sorrisi e speranza.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno.