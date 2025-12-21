 / Attualità

L'amministrazione di Sale delle Langhe dona panettoni agli over 75

I graditi doni sono stati acquistati personalmente dagli amministratori, senza gravare sulle casse comunali

L'amministrazione di Sale delle Langhe dona panettoni agli over 75

Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Sale delle Langhe ha rinnovato una tradizione ormai consolidata, consegnando un panettone agli over 75 del paese.

I doni, acquistati con fondi personali dagli amministratori per non gravare sulle casse comunali, vogliono essere un gesto semplice ma sentito: un augurio di buon Natale e un ringraziamento a chi, con la propria storia e la propria esperienza, rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera comunità.

A occuparsi della consegna sono stati gli stessi amministratori comunali, che hanno fatto visita agli anziani del paese. Un momento che non si è limitato allo scambio degli auguri, ma che si è trasformato anche in un’occasione di ascolto e confronto sulle esigenze e sui bisogni della popolazione di Sale delle Langhe.

