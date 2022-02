Palpeggiata al Movicentro di Cuneo, allerta i carabinieri: "Bullismo sessista sdoganato. Denunciare è l'unica strada"

Un evento piccolo, di quelli fin troppo facilmente trascurabili anche da chi li subisce. Spesso, ma non sempre e di sicuro non in questo caso: lunedì 21 febbraio, nei pressi del Movicentro di Cuneo, una ragazza 26enne di strada per la stazione è stata avvicinata da un ragazzo con un mero pretesto, e quindi palpeggiata dallo stesso.



Con grande prontezza la giovane ha immediatamente contattato i carabinieri, che una volta intervenuti sul posto hanno fermato il giovane e raccolto la testimonianza della vittima.



"Episodi di questo tipo si differenziano dalle violenze di più seria entità perché rientrano soprattutto nella sfera del bullismo - ci spiega Adonella Fiorito di Mai+Sole - : accadono con gratuità, e spesso cadono nel vuoto".



"Denunce e querele sembrano portare a ben poco e spesso questi nuovi tipi di violenze vengono anche poco considerati dalle donne stesse. Questo signifia che sono state sdoganate, e che non vengono riconosciute. La donna fa fatica a trovare la forza di agire in qualche modo e chiedere aiuto alle forze dell'ordine, perché sa che dovrà comunque subire un giudizio esterno".



"Questo è inaccettabile. Riconoscere questi casi come violenze e sforzarsi di denunciarli, per quanto concretamente inutile possa sembrare, è l'unica strada per agire a livello culturale e scardinare questo sistema che contempla la violenza e la permette senza troppa difficoltà" conclude Fiorito.