A Mondovì una mostra dedicata alle illustrazioni di Cinzia Ghigliano

A Mondovì è in arrivo un'esposizione dedicata alle illustrazioni di Cinzia Ghigliano .

Docente di illustrazione presso Libera Accademia d’Arte Novalia ad Alba e all’Ars In Fabula -Advanced Level, Corso di illustrazione editoriale a Macerata, Cinzia Ghigliano esordisce nel 1976 sulla rivista "Linus". Pubblica sul settimanale

"Amica" la serie Lea Martelli. Seguono poi Isolina (recentemente ripubblicata da Comicout) e la fortunata serie di Solange, i cui episodi sono pubblicati anche in diversi paesi europei, sempre su testi di Marco Tomatis. Nel 1978 vince lo Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics di Lucca.

Intensifica così l’attività di illustratrice, soprattutto nel campo dell’editoria per bambini e ragazzi. Nel 2003 vince il premio Caran d’Ache come miglior illustratrice. Nel 2016 il libro LEI. Vivian Maier (Orecchio Acerbo) le vale il premio Andersen per il «Miglior Libro fatto ad arte».

La mostra che la vedrà protagonista a Mondovì, inaugurerà il 12 marzo alle 16, nella Saletta Illustrada presso il coworking Giallouovo, in via Santuario 3D.

L'esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 23 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, il sabato dalle 15.30 alle 18.30.

In mostra saranno esposti alcuni illustrazioni originali tratti da tre libri: Il Cane Giallo e Rudyard. Il bambino con gli occhiali, di cui Cinzia è autrice completa, editi entrambi da Orecchio Acerbo, e La più bella del reame a cura di Maria Tatar, Donzelli Editore e ogni sabato l’illustratrice sarà presente per visite guidate e firmacopie.