Dal Caffè Letterario al premio “Nero su Bianco”: una gioia per Marco Lamberti

«Il mio sesto libro “The Marvelous History of Barachin” dopo essersi piazzato all’8° posto del premio internazionale “I Murazzi” ha vinto il prestigioso premio letterario nazionale “Nero su Bianco”, edizione 2024 in quel di San Marco dei Cavoti (Benevento), successore del romanzo nientemeno che di Andrea Scanzi nel 2023 e di altri prestigiosi autori negli anni precedenti. Che dire? Oltre il mio stupore c’è molta felicità per il mio editore “Genesi Editrice” di Torino che, pur essendo di media portata, per la prima volta ha primeggiato in un concorso sovente appannaggio dei “grandi” dell’editoria. Sul romanzo con il titolo volutamente provocatorio in un misto tra inglese e piemontese che dire? È la storia piena di fatica, ma condita a volte, pur nel duro lavoro, di allegria e grandi motivazioni, che contraddistinse la storia dei nostri padri e dei nostri nonni che fecero Grande l’Italia nel periodo del boom economico tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 del secolo scorso. Il “barachin” che conteneva il cibo per il pranzo, i viaggi sui treni stipati, i drammi, le battute, le cene in compagnia. Scrivo, oltre a fare l’avvocato con allegria e il mio premio più grande, quello che mi allarga il cuore, è quello di catturare l’interesse, le emozioni e magari qualche lacrima di gioia in chi mi legge. Tutto il resto è solo “grasso che cola” come si suol dire. Per chi volesse proprio leggerlo, è prenotabile presso le migliori librerie o acquistabile sui maggiori siti di interesse nazionale».