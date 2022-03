Una serata per la festa delle donne con Vivere Cervasca

Come è ormai tradizione, anche quest'anno Vivere Cervasca propone una serata omaggio alle donne, in occasione della Giornata Internazionale.



"Abbiamo scelto - scrivono gli organizzatori in una nota - un tema molto caro alle donne (e non solo): i fiori. Ne parlerà Laura Marino, storica dell'arte e direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano. Canterà per noi Elena Ferreri, accompagnata da Roberto Fresia. Interverranno brevemente Nadia Cavallo (fiori per professione), Giancarlo Giordana (fiori per passione) e Gemma Asteggiano (fiori come espressione) che presenterà anche alcune sue opere sui fiori."