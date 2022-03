Abbecedario: da Collodi a Ghisolfi, le parole dell'economia reale

Ancora un weekend di attesa, e la stessa verrà premiata con l'arrivo, nelle librerie italiane e sulle piattaforme editoriali online, dell'Abbecedario, ossia - da Collodi a Beppe Ghisolfi - il best seller numero 6 del Banchiere internazionale e scrittore, stampato e divulgato nella consueta versione di pregio da Nino Aragno nel contesto di un collaudato sodalizio vigente oramai dal 2014.

Un libro che, attraverso parole e terminologie irrinunciabili - che ogni giorno provengono da TV, web e giornali - intende promuovere in maniera diffusa la piena comprensione della realtà economica e finanziaria.

Proprio le emergenze internazionali in atto, che si riflettono sui prezzi di energia e beni primari e incidono sul potere d'acquisto dei nostri risparmi, hanno messo in evidenza, una volta per tutte, che l'educazione all'economia e alla finanza non è un optional (non lo è mai stato, per la verità) ma corrisponde a una priorità nazionale da promuovere fin dalle basi del suo vocabolario: basti pensare a questi turbolenti giorni, a parole o sigle come Swift, nel contesto di un elenco più lungo di cui fanno parte voci come spread o rating o criptovalute, che in futuro ricorreranno e ci rincorreranno sempre più spesso.

Perché, se il Paese dei balocchi non esiste neppure nelle fiabe, insidie e rischi sono purtroppo presenti nella realtà giornaliera.

Beppe Ghisolfi è stato consultato in Senato due settimane fa, dal presidente della commissione istruzione Riccardo Nencini, sul testo unificato del progetto di legge di definitiva introduzione dell'insegnamento finanziario nell'ordinamento didattico dello Stato.