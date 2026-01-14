 / Economia

14 gennaio 2026

Il Centro Anziani “Famija Saluseisa” affiliato Acli dal 1987 ha eletto il nuovo direttivo

Dopo 31 anni di gestione amministrativa lascia lo storico segretario Domenico Botto. I ringraziamenti del presidente provinciale

Lo scorso 21 dicembre il Centro Anziani “Famija Saluseisa” ha votato il nuovo direttivo per il triennio 2026/2028.

Nella successiva riunione del 29 dicembre si sono formalizzati i seguenti incarichi:

Giorgio Putto è il presidente, affiancato dalla vicepresidente Marinella Pellegrino e dal segretario Bruna Andreis.

I consiglieri eletti sono: Concetta Dalbesio, Guido Forte, Valerio Pasta e Bruna Quaglia.

Il segretario storico Domenico Botto non ha riproposto la sua candidatura.

Dopo 31 anni di gestione amministrativa del circolo affiliato alle Acli fin dal 1987, lascia “oneri e onori” alle giovani leve, per proseguire il cammino di una costante e positiva crescita del Centro Anziani saluzzese, luogo aggregativo e di socializzazione molto importante per le persone nella terza età.

A Domenico Botto sono giunti i ringraziamenti di tutte le Acli cuneesi e del presidente provinciale Elio Lingua, che ha sottolineato:

“Ringrazio di cuore Domenico Botto per tutti questi anni in cui, come volontario, ha seguito il circolo con dedizione e passione. Il suo spirito di aclista appassionato ha permesso al Centro Anziani di crescere e di diventare un punto di riferimento per la città. A Giorgio Putto, presidente del circolo dal 2008, un grazie di cuore per la disponibilità a proseguire nell’incarico; a lui e al nuovo direttivo appena insediato i migliori auguri di buon lavoro.”

C.S.

