Il Centro Anziani “Famija Saluseisa” affiliato Acli dal 1987 ha eletto il nuovo direttivo

Lo scorso 21 dicembre il Centro Anziani “Famija Saluseisa” ha votato il nuovo direttivo per il triennio 2026/2028.

Nella successiva riunione del 29 dicembre si sono formalizzati i seguenti incarichi:

Giorgio Putto è il presidente, affiancato dalla vicepresidente Marinella Pellegrino e dal segretario Bruna Andreis.

I consiglieri eletti sono: Concetta Dalbesio, Guido Forte, Valerio Pasta e Bruna Quaglia.

Il segretario storico Domenico Botto non ha riproposto la sua candidatura.

Dopo 31 anni di gestione amministrativa del circolo affiliato alle Acli fin dal 1987, lascia “oneri e onori” alle giovani leve, per proseguire il cammino di una costante e positiva crescita del Centro Anziani saluzzese, luogo aggregativo e di socializzazione molto importante per le persone nella terza età.

A Domenico Botto sono giunti i ringraziamenti di tutte le Acli cuneesi e del presidente provinciale Elio Lingua, che ha sottolineato:

“Ringrazio di cuore Domenico Botto per tutti questi anni in cui, come volontario, ha seguito il circolo con dedizione e passione. Il suo spirito di aclista appassionato ha permesso al Centro Anziani di crescere e di diventare un punto di riferimento per la città. A Giorgio Putto, presidente del circolo dal 2008, un grazie di cuore per la disponibilità a proseguire nell’incarico; a lui e al nuovo direttivo appena insediato i migliori auguri di buon lavoro.”