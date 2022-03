Busca programma la riqualificazione di via Umberto I

Sono partiti il 28 febbraio i lavori di Acda rispetto al tratto di via Umberto I fino a piazza della Rossa.

A darne notizia il sindaco Marco Gallo, che ha risposto a un'interpellanza inviata dal consigliere comunale Eros Pessina in cui si denotava la necessità di intervenire sul porfido deteriorato dei marciapiedi e sul sedime stradale per migliorare la viabilità pedonale. I lavori in corso riguardano il rifacimento degli impianti e della rete dell'acquedotto. Le iniziative legate al Distretto urbano del commercio potrebbero poi portare a interventi di miglioramento della percorribilità del centro storico.

Si procederà anche al rifacimento della copertura in porfido del marciapiede.