Cuneo verso le elezioni, Coggiola: “Io sindaco? Nessuno me lo ha chiesto”

Alberto Coggiola, avvocato, è uno dei due consiglieri comunali (l’altro è Massimo Garnero, fratello della senatrice Daniela Santanchè), che a Cuneo costituiscono il gruppo Fratelli d’Italia.

Nella città capoluogo il centrodestra appare in ambasce e sembra non riuscire a trovare un candidato sindaco.

Lo abbiamo interpellato per cercare di capire qual è la situazione e se potrebbe essere lui uno dei protagonisti, disponibile a scendere in campo, nella sfida delle prossime elezioni comunali.

Avvocato Coggiola, il suo nome è circolato, tra le tante indiscrezioni di queste settimane, come uno dei possibili candidati sindaci del centrodestra. È così?

“É vero, ho letto anch’io il mio nome nelle settimane scorse. Non nego che la cosa mi faccia piacere, ma devo aggiungere che, a parte qualche sussurro, qualche bisbiglio nelle orecchie, nessuno mi ha chiesto finora la disponibilità. Peraltro, svolgo con piacere e passione una professione che nei fatti è incompatibile con incarchi amministrativi di peso. Il sindaco, ma anche un assessore, deve dedicare al suo ruolo buona parte della giornata lavorativa, se non tutta. Capirà facilmente quale potrebbe essere la mia risposta”.

Lei, eletto nel 2017 nella lista dei Moderati, a metà consiliatura è passato nelle fila di Fratelli d’Italia. Cosa l’ha indotta a fare questo salto?

“Chi mi conosce sa che sono sempre stato un elettore di destra o centro destra. Quando ero un ragazzino frequentavo la sede del M.S.I.

Mi sono candidato con i Moderati su un presupposto sbagliato: che Borgna fosse un sindaco di centro. E lo pensavo considerato che molti suoi alfieri (ad esempio Serale e Dalmasso) sono lontani dalla sinistra. Invece le cose sono andate diversamente. L’asse della maggioranza si è subito spostato a sinistra. Ricordo, ad esempio, che poco dopo l’elezione presentai – solitario – un ordine del giorno contro lo “Ius Soli”. Ebbene, la maggioranza lo ha bocciato compatta. Mi sentivo a disagio e sono entrato in Fratelli d’Italia, partito che oggi più mi rappresenta e nel quale mi trovo benissimo”.

Come giudica l’esperienza di questa seconda parte della consiliatura nel gruppo di FdI?

“Fratelli d’Italia è un partito giovane e dinamico, molto attento all’evoluzione della società. È in grado di dare risposte precise e concrete alle molteplici esigenze ed istanze. E’ un partito che riesce, grazie alle indubbie capacità di Giorgia Meloni, a coniugare l’anima sociale con quella liberale. Il mio giudizio è estremamente positivo”.

É innegabile che a Cuneo il centrodestra sia in difficoltà a trovare un candidato sindaco. Perché? Come pensa si possa uscire da questa situazione di impasse?

“Il centrodestra ha sempre avuto qualche difficoltà nel trovare il candidato sindaco adeguato e questo, fin dal 1995, anno in cui per la prima volta ci fu l’elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini. Occorre trovare presto un candidato politico, secondo me non della “società civile”, che sia carismatico, che sia un trascinatore. Un candidato che non si limiti a sommare le percentuali dei singoli partiti che lo sostengono, ma che abbia le capacità e le caratteristiche da aggiungere alla coalizione un gran numero di voti personali, voti dati a lui o a lei per la stima e l’apprezzamento.

Solo in questo modo si potrebbe sovvertire il pronostico che vede il centrodestra sfavorito”.

Se non come “sindaco” intende comunque ricandidarsi come consigliere comunale oppure ritiene conclusa la sua parabola politico-amministrativa?

“É certamente possibile, ma vorrei attendere ancora qualche settimana prima di decidere. In ogni caso è essenziale – prima – individuare il candidato sindaco. Questa è la prima – e spesso l’unica – domanda che fa l’elettore quando gli si chiede il voto. In ogni caso non mancherà a Fratelli d’Italia il mio completo e convinto supporto”.