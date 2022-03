Madre e figlia in fuga da Kharkiv, ad accoglierle il Circo "Peppino Medini" in tour a Fossano

Anastacia, 32 anni, e la figlioletta di quattro anni, fuggite dai bombardamenti in corso da giorni su Kharkiv, in Ucraina, sono giunte in mattinata a Torino. Ad attenderle per poi portarle con loro a Fossano, Fabrizio Medini, proprietario del Circo "Peppino Medini", insieme a sua moglie Dulce. Anastacia, trapezista, debutterà con la compagnia circense giovedì 17 marzo a Fossano, nello spettacolo “Viaggio nel tempo”.

A Kharkiv, una delle prime città a essere stata bombardata dall'esercito della Federazione Russa, hanno lasciato il papà, giocoliere, ora arruolato per combattere la guerra.

“Non hanno nulla da vestire, adesso andremo a comprare il necessario per farle stare il meglio possibile – spiegano Fabrizio e Dulce –. Nostro figlio Cristian ha smontato la sua roulotte. Staranno qui. Siamo felici di averle con noi e aspettiamo altre artiste e bambini. Ora hanno bisogno di riposare e di stare tranquille, per quanto sia possibile e difficile esserlo in questo momento tragico”.