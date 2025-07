Ceva, avviati i lavori sulla rete idrica di località Pratolungo

Sono iniziati lunedì 14 luglio i lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica in via Pratolungo.

Il suddetto intervento, già previamente discusso e illustrato nel’assemblea con ACDA del 22 maggio, è finalizzato a implementare e ammodernare un impianto idrico che attualmente risultava vecchio e sottodimensionato rispetto allo sviluppo residenziale della zona. Questa situazione aveva portato infatti a numerosi problemi, relativi in particolare alla pressione dell’acqua.

I lavori, affidati alla Tecnoedil Lavori srl, hanno una durata prevista di 120 giorni.

“Confidiamo che i lavori alla rete idrica della regione Pratolungo porteranno visibili benefici ai cebani ivi residenti. Questo è stato uno dei primi interventi richiesti dalla presente Amministrazione, una delle prime questioni sottoposte ad ACDA dopo l’insediamento, e l’ACDA stessa ha dimostrato una grande disponibilità nei nostri confronti - Afferma il sindaco Fabio Mottinelli -. Il lavoro, come già indicato a maggio nell’incontro organizzato in qualità di presidente dell’Unione Montana, era tra quelli previsti per l’estate e con i tempi più brevi di esecuzione e conclusione. Il cantiere sta procedendo speditamente e nell’arco di quattro mesi si dovrebbe giungere al termine. Purtroppo tutto ciò arreca qualche disturbo, è innegabile, come avviene in tutti i cantieri, ma al termine di tutto l’iter i concittadini di Pratolungo avranno una rete idrica efficientata e maggiormente funzionante e funzionale, andando così a sopperire alle problematiche emerse nel corso degli anni.”

In merito al prosieguo delle attività, si segnala inoltre che a partire da lunedì 21 luglio e per la durata di 60 giorni, o comunque fino a termine lavori, sarà istituito in località Pratolungo il senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 8 alle ore 18.