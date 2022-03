A fuoco un autobus sul ponte di Bibiana: lunghe code a pochi chilometri da Bagnolo Piemonte

A fuoco un pullman della "Cavourese" nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 18 marzo).

Il mezzo si trovava fermo e completamente vuoto sul ponte di Bibiana - nella provincia di Torino ma a pochi chilometri di distanza da Bagnolo Piemonte - . Il conducente risulta completamente illeso, ma il mezzo è stato carbonizzato dalle fiamme.

Si segnalano lunghe code in zona, dopo la chiusura del ponte in ingresso da Bricherasio a Bibiana. Libero il traffico in senso contrario, verso la Val Pellice.

Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria.