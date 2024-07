Infissi pericolanti in corso Nizza a Cuneo: intervento dei vigili del fuoco

Si è concluso poco prima delle 15 di oggi, sabato 6 luglio, in corso Nizza a Cuneo un intervento da parte della squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alcuni infissi pericolanti.





I vetri rotti, con pericolo di caduta in strada, erano ll'ultimo piano del palazzo, raggiunto dai pompieri per mezzo di un'autoscala. Gli infissi si trovavano all’interno del palazzo al civico 2, all'altezza della pasticceria Arione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul luogo sono intervenuti i anche gli agenti della polizia municipale. Il traffico è stato momentaneamente interrotto per consentire le operazioni di messa in sicurezza.