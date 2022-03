Saluzzo, Una notte un viaggiatore: Piero Cravero canta Vecchioni

“Una notte, un viaggiatore” è il titolo del concerto in programma sabato 26 e domenica 27 marzo alle 21, al Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta Trinità 4/a).

Protagoniste saranno le canzoni di Roberto Vecchioni raccontate e cantate da Pietro Cravero accompagnato dalle letture di Manuela Musso.

Lo spettacolo è, non a caso, intitolato come il brano di Vecchioni “Una notte, un viaggiatore” tratta dall’album “L’Infinito” del 2018.

I versi di questo brano portano il pubblico in un tempo passato che si trasforma in un luogo, non luogo. Una dimensione spazio-temporale indefinita, una stazione fantasma che fa perdere e confondere in una fuga onirica. Ad interpretare le canzoni del “professore milanese” sarà Pietro Cravero accompagnato dalla sua chitarra e dai musicisti del gruppo Samarcanda composto: da Giorgio Mattiauda alla batteria, Bartolomeo Maccagno al basso, Ugo Pellegrino alle chitarre e Federico Bersia al pianoforte.

Pietro Cravero, oltre che ad essere cantante e musicista, lavora sia come tecnico audio, seguendo live ed eventi, che in studio di registrazione seguendo varie produzioni sia, pop che classiche.

Dagli anni ‘80 ha, collaborato con vari artisti sia locali che nazionali. Ama portare sul palco i brani dei cantautori storici come DeGregori, De Andrè e Vecchioni. Lo spettacolo proposto al Monastero della Stella vuole essere un omaggio a Roberto Vecchioni con il quale ha anche lavorato in alcuni live.

«Nelle mie esibizioni – spiega Cravero - cerco di ricreare sul palco non un semplice concerto, ma una sorta di viaggio dove si incontrano vari personaggi che si raccontano attraverso le canzoni. La particolarità di quest'anno è la presenza, in alcuni momenti dello spettacolo, di Manuela Musso che con la sua voce darà vita a un dialogo speciale dando ancora più forza e phatos emozionale ad alcune canzoni. Ho cercato di ricreare uno spettacolo "nello spettacolo"– conclude Cravero - dove ci saranno anche brani molto conosciuti come gl’indimenticabile “Luci a San Siro”, “Samarcanda”.

Pietro Cravero saprà condurre gli spettatori attraverso un viaggio musicale per trascorrere una serata in un’atmosfera serena e, come dice lui, “dedicata ai sogni”.

L'ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

