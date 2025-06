Martiniana Po: al via la seconda edizione del concorso estemporaneo di pittura “Martiniana in cornice” il 5 e 6 luglio

Si chiuderanno lunedì 30 giugno le iscrizioni alla seconda edizione del concorso estemporaneo di pittura “Martiniana in cornice”, organizzata dall’associazione Culturale Giovanni “Netu” Borgna di Martiniana Po.

L’evento espositivo si terrà il 5 e 6 luglio e ha come obiettivo quello di coinvolgere artisti professionisti e dilettanti, favorendo la libertà di espressione attraverso l’arte all’aria aperta.

La manifestazione, intitolata “Scorci del paese dei piccoli frutti”, è realizzata in collaborazione con il Comune di Martiniana Po e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

La partecipazione è libera e aperta a tutti, a partire dai 14 anni.

Per iscriversi è necessario compilare e firmare la scheda di partecipazione, che si trova sul sito del e inviare entro il 30 giugno via email all’indirizzo: assocultborgna.martinianapo@gmail.com, per posta ordinaria all’Associazione Culturale Giovanni “Netu” Borgna (Via Marconi 4, 12030 Martiniana Po) oppure consegnare a mano presso il Comune.

Il costo dell’iscrizione è di 20 euro per i maggiorenni e 10 euro per i minorenni, da versare tramite bonifico, Satispay o in contanti presso la sede dell’associazione.

Con l’iscrizione, tutti i partecipanti diventeranno membri per l’anno in corso del circolo Arci dell’associazione.

I concorrenti saranno divisi in due categorie: ragazzi dai 14 ai 17 anni (accompagnati da un adulto) e adulti dai 18 anni in su.

Ogni opera dovrà essere eseguita interamente all’aperto, nel territorio comunale di Martiniana Po, sotto supervisione degli incaricati dell’organizzazione. La tecnica è libera, ed è gradita, ma non obbligatoria, la presentazione con cornice e supporto espositivo. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera, con misure comprese tra i 40x40 cm e i 100x140 cm.

I partecipanti dovranno presentarsi sabato 5 luglio, dalle 7,30 alle 9,30 presso la Palestra Comunale per la vidimazione della tela, che dovrà essere priva di firma sul fronte.

È consentita la partecipazione anche solo per la giornata di domenica 6 luglio, sempre con vidimazione mattutina e tempo dimezzato per l’esecuzione dell’opera. Le opere saranno giudicate in forma anonima da una Giuria Tecnica, il cui giudizio sarà insindacabile.

Il programma dell’evento prevede:

Sabato 5 luglio

dalle 8 alle 9,30 vidimazione delle tele

ore 10 inizio dell’estemporanea

ore 18 fine della prima giornata

ore 19 buffet con prodotti tipici su prenotazione, offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

ore 21,15 concerto gratuito della Queen Choir di Torino in piazza Gauthier

Domenica 6 luglio

dalle 8,30 alle 9,15 vidimazione delle tele per i nuovi partecipanti

ore 9,30 inizio seconda giornata di pittura e del “fuori concorso” per professionisti

ore 16 conclusione dell’estemporanea e consegna opere

ore 17 premiazione

ore 18 asta pubblica delle opere non vincitrici

I premi previsti sono:

Categoria Ragazzi

1° premio: buono acquisto da 200 euro

2° premio ex aequo: buono acquisto da 150 euro

3° premio ex aequo: buono acquisto da 100 euro





Categoria Adulti

1° premio: 500 euro

2° premio: 300 euro

3° premio: 200 euro

menzione d’onore: 200 euro

In parallelo, durante la giornata di domenica, si svolgerà un “fuori concorso” riservato ai professionisti, con tema libero e un premio unico di 500 euro.

Anche in questo caso l’iscrizione dovrà avvenire nei tempi e modi previsti per il concorso principale.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Le opere vincitrici resteranno in possesso dell’associazione, mentre quelle non premiate potranno essere messe all’asta con il ricavato destinato agli autori. Ogni partecipante autorizza la riproduzione e diffusione fotografica a fini promozionali, con obbligo di citazione dell’autore.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Associazione al numero 345-4534564.