Pagno, cala il sipario sul “Salotto della Valle Bronda”, il Comune revoca l’uso dei locali

Termina a Pagno l’esperienza del Salotto della Valle Bronda, che negli ultimi anni aveva portato vitalità culturale al paese.

Il Comune ha deciso di ritirare la concessione degli spazi del centro polifunzionale ‘La Madonnina’ al gruppo di cittadini promotori, motivando la scelta con l’elevato costo delle utenze di luce e gas.

Il sindaco Nico Giusiano: “Fin da subito il rapporto con coloro che avevano realizzato il ‘Salotto della valle Bronda’ era stato disciplinato come un periodo di ‘prova’ di 6 mesi a partire dall’agosto del 2023.

Ci spiace dover interrompere la collaborazione con gli organizzatori del ‘Salotto’, ma il Comune si è trovato a versare quasi 10 mila euro in un anno (per le utenze di gas e luce) per un uso che riteniamo improprio dei locali della ex scuola.

Non alziamo le tasse comunali da tempo e di certo non è mia intenzione farlo per spesare i costi vivi di un'attività mai costituitasi formalmente in un’associazione e frequentata per lo più da non residenti a Pagno”.

I locali ospitavano il centro culturale del 'Salotto' al primo piano, mentre al piano terra ci sono dei locali utilizzati come magazzino comunale e al secondo piano cè una piccola palestra frequentata per corsi di ginnastica, yoga, pilates e altre attività di fitness che come afferma Giusiano: “Non gravano in modo così impattante sulle casse comunali”.

Resta da definire dove collocare il piccolo patrimonio librario raccolto in questi anni, nel locale del ‘Salotto’ in larga parte di proprietà del Comune di Brondello con alcune donazioni di privati.

“Ho già chiarito alle insegnanti e ad altri cittadini – conclude Giusiano - che hanno espresso preoccupazione per questa dotazione, che tengo a sottolineare che quella presente nei locali dell’ex Madonnina non era una biblioteca in senso stretto. Lasciamo al gruppo che ha curato il Salotto il tempo necessario per individuare una nuova collocazione per i libri, che non appartengono al patrimonio del Comune di Pagno”.