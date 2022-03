Addio ad Andrea Aimar della Fonderia Fossanese

Con il fratello Massimo, fino allo scorso anno, aveva guidato l'attività ereditata dal padre la "Fonderia Fossanese", nata nel 1968.

"Andre", come lo chiamavano gli amici più cari, amava fare immersioni come sub, ma anche la libertà del volo e per questo aveva ottenuto il brevetto. Si è spento, a 68 anni, a causa della malattia, presso l'ospedale di Cuneo. Lascia la compagna Giovanna, la figlia Tiziana con Gianluca, gli amati nipoti Gabriele e Myriam con il piccolo Enea.

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo a Mondovì Breo dove domani alle 10.30 saranno celebrati i funerali.