Auto fuori strada in zona Cherasco, traffico in tilt e lunghe code

Un'auto fuori strada ha provocato nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, significativi disagi alla circolazione in zona Cherasco intorno alle ore 18. L'incidente ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri per gestire il traffico e garantire la sicurezza sulla strada.

Le forze dell'ordine hanno istituito un senso unico alternato nel tratto interessato dall'incidente, con conseguente formazione di lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi del caso e per ripristinare le normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.