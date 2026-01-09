 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 gennaio 2026, 20:02

Auto fuori strada in zona Cherasco, traffico in tilt e lunghe code

Carabinieri sul posto per regolare la circolazione a senso unico alternato. Disagi per gli automobilisti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un'auto fuori strada ha provocato nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, significativi disagi alla circolazione in zona Cherasco intorno alle ore 18. L'incidente ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri per gestire il traffico e garantire la sicurezza sulla strada.

Le forze dell'ordine hanno istituito un senso unico alternato nel tratto interessato dall'incidente, con conseguente formazione di lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. 

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi del caso e per ripristinare le normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium