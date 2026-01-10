 / Cronaca

Cronaca | 10 gennaio 2026, 08:07

Cuneo: a fuoco la tenda da sole di un'edicola dismessa in zona San Paolo

Testimoni hanno riferito di avere sentito schiamazzi e risate di alcuni ragazzini presenti nei paraggi poco prima dell'episodio e scappati subito via

(foto di repertorio)

Nella serata di venerdì ignoti hanno appiccato fuoco alla tenda di un'edicola dismessa in via Luigi Teresio Cavallo, in zona San Paolo di Cuneo, davanti al centro commerciale del quartiere.

Le fiamme sono state prontamente spente con l'utilizzo di un estintore e non si sono registrati danni gravi.

Sul posto, comunque, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Testimoni hanno riferito di avere sentito schiamazzi e risate di alcuni ragazzini presenti nei paraggi poco prima dell'episodio e scappati subito via.

redazione

