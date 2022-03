Il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio ci riprova e si presenta ai cittadini [FOTO]

Si è svolta tra gli spazi gremiti della Società Operaia di Savigliano la prima presentazione di candidatura al secondo mandato da sindaco di Giulio Ambroggio, attuale primo cittadino, che dopo aver confermato negli scorsi giorni la sua intenzione alla ricandidatura, ha inteso bruciare sul tempo gli altri contendenti.



Con le due liste in appoggio (La Nostra Savigliano e Saviglianesi Democratici), il sostegno della Giunta attuale, presente all'incontro, e la volontà esplicita di evitare, almeno per ora, polemiche col suo ex partito, il Pd, Ambroggio ha aperto la serata ringraziando i suoi assessori e tutti i presenti, permeando il suo intervento con la personale certezza di aver ben amministrato. "Nonostante i due anni di pandemia, abbiamo affrontato e risolto molti dei nodi che ci eravamo prefissati nel 2017. Non dimentichiamoci che partivamo con l'amministrare una città commissariata".



Il sindaco in carica ha elencato le misure a suo modo esemplari attuate per affrontare il Covid-19, nei confronti del quale Savigliano è stata per molti aspetti la prima delle città cuneesi a mettere a punto azioni sia restrittive che attive. Tra le altre: un centro vaccinale di riferimento alla Crusa Neira; la gratuità dei permessi per i dehors dei locali pubblici; il mancato aumento dei costi delle mense per le famiglie, nonostante l'aumento netto per il bilancio comunale vista la nuova logistica dei pasti ai banchi; il mantenimento, con formule innovative, delle stagioni teatrali estive.



La sottolineatura di Ambroggio rispetto alla messa in sicurezza della città va ai lotti in fase di completamento per i nuovi argini del Mellea, mentre il percorso per la valorizzazione delle eccellenza non può prescindere da tutto il discorso sul potenziamento dell'Università.



Capitolo a parte il discorso sull'ospedale, che, partendo da una strategia di ristrutturazione dell'esistente ipotizzata dalla Giunta regionale di Sergio Chiamparino, ha portato a una rielaborazione a favore di una struttura completamente nuova con la Giunta Cirio e l’assessore Icardi. A brevissimo verrà definita la scelta del sedime per la costruzione tra le tre ipotesi definite ad inizio marzo: ricostruzione contigua alla sede attuale, posizionamento in periferia nei pressi del Consorzio Agrario e costruzione lungo la Provinciale 662 per Saluzzo, a circa un chilometro fuori città. L'ospedale attualmente in attività si trasformerà in "Casa di Comunità".



In ultimo il sindaco ha enumerato le candidature a oggi presentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la nuova mensa della scuola Papa Giovanni XXIII in Borgo Pieve e la nuova palestra/palazzetto per la scuola media Schiaparelli.



Concludendo il proprio intervento, Ambroggio ha ricordato l'importante delibera di Consiglio del 23 marzo 2022, che affiderà in comodato d'uso per 25 anni all'Università il complesso di San Domenico per la realizzazione di due aule da 150 posti più altri spazi minori, il tutto a carico della controparte.



L'intervento del capogruppo di La Nostra Savigliano, Antonino Rimbici, ha portato l'attenzione sui progetti di accoglienza attuati dall’Amministrazione. In particolare il protocollo con la Prefettura per i braccianti dell'area sub-sahariana, che si accompagnano nella visione di "lavorare per i più deboli", con il lavoro sui profughi afghani, siriani e infine, in questi giorni, ucraini.



Quest'ultimo progetto, in fase di definizione e messa a punto, in collaborazione stretta con Croce Rossa, Caritas, San Vincenzo e cooperativa Orso, sta lavorando sulla prima accoglienza con la raccolta di risorse e materiale, e in seguito si concentrerà sulle possibili soluzioni a medio termine. Vi sarà a breve un incontro di coordinamento, tenendo conto che il cohousing, il dormitorio per l'emergenza freddo e il sesto piano della casa di riposo sono già contemplati come soluzioni abitative.



Il presidente del Consiglio Comunale Aldo Comina ha sottolineato i valori della sinistra e della solidarietà, facendo notare positivamente la concomitanza della prima uscita pubblica della nuova coalizione col primo giorno di primavera. Inoltre ha sottolineato come l'attuale sindaco sia "il candidato ideale per esperienza, cultura e modalità d'azione e di ascolto".



L’assessore ai Lavori Pubblici Edilio Camera ha ricordato "l’attenzione alla disabilità che ha avuto questa Giunta", con un programma di investimento per l'abbattimento delle barriere architettoniche parallelo ai tanti lavori di messa in sicurezza delle piazze, una su tutte piazza Schiaparelli. In programma con lavori già in parte avviati vi sono gli interventi sulle piazze di Levaldigi, e a Savigliano capoluogo su piazza Cavour e su piazza del Popolo. Camera ha quindi sottolineato l'aumento delle colonnine per le auto elettriche e dei lavori sui cimiteri.



L’assessora Petra Senesi ha enfatizzato la difficoltà dei settori di sua competenza causa Covid. Scuola, cultura e turismo sono state infatti le realtà più colpite. La ripartenza, a suo dire, sta dando grandi soddisfazioni soprattutto sulla biblioteca e sul teatro Milanollo. "Questa amministrazione è potuta intervenire sulle sale del centro culturale, che da alcuni giorni sono oggetto di un bando di utilizzo da parte delle tante realtà saviglianesi".

Per quanto riguarda il turismo, "la collaborazione con il territorio è stata e sarà la carta vincente: Racconigi, Cavallermaggiore, ma anche Atl e Artea. Il restauro di Palazzo Cravetta, grazie al contributo della Regione, ha dato nuovo smalto all'edificio e fruibilità a spazi storici unici". Sulle realtà scolastiche, "l’impegno sulla disabilità è stato importante così come il mancato aumento dei costi per i servizi per le famiglie". Secondo Senesi "altri cinque anni di questa amministrazione potrebbero davvero rivitalizzare tutta la città".



Michele Lovera, assessore al Bilancio, al Personale e all'Innovazione, ha sottolineato "la grande difficoltà e il grande equilibrio rispettivamente trovati e costruiti dall'attuale Giunta". "Dopo poche settimane dall'insediamento – ha ricordato – una grossa fetta della dirigenza comunale ha concluso il proprio ruolo per quiescenza, dunque è stato necessario ripartire senza quasi memoria storica. Si sta attribuendo maggior attenzione al settore della vigilanza con nuovi ingressi a breve per un presidio corretto del territorio".



E' in fase di conclusione la ricognizione sulla cablatura cittadina allo scopo della progettazione di una rete che trasformi Savigliano in smart city, mentre il rammarico di Lovera è di "vedere ancora una città molto sporca", un punto sul quale ha intenzione di intervenire nel prossimo futuro. Ineccepibile e inevitabile è stato poi l'ingresso nel Distretto del Commercio al fine di ottenere in futuro importanti sostegni regionali. Infine ben accompagnati, secondo l’assessore, gli aspetti innovativi per la pubblica amministrazione come la formazione digitale e lo smart working.



Dopo quasi due ore di descrizione collettiva dei progetti realizzati, promettendo una serata specifica a breve sul programma con cui la coalizione si presenterà alle urne, Ambroggio ha ripreso la parola ancora per ringraziare e per sollecitare al proprio sostegno "anche con voto disgiunto".



E adesso la palla passa ai potenziali tre avversari.