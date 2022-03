Salumi made in Cuneo: al Baladin una degustazione guidata da Coldiretti Campagna Amica

Prelibati e genuini salumi a Km zero saranno protagonisti della degustazione guidata e dello show cooking di Coldiretti Campagna Amica in programma domani, giovedì 24 marzo alle ore 18, nei locali dell’Open Baladin Cuneo.

Cotechino, salame crudo, salsiccia secca, lardo, lonza e prosciutto cotto sono i prodotti che porterà l’azienda agricola “Antica Cascina Costa” di Pagno, aderente alla rete Campagna Amica. Un’azienda e un agriturismo a conduzione familiare sulle colline della Valle Bronda, in cui la passione si tramanda da generazioni.

“Alleviamo suini e bovini di razza Piemontese, che nascono e crescono qui da noi e macelliamo direttamente in azienda” spiega Franca Pejrone, titolare insieme al fratello Alfio. “Proponiamo la carne lavorata e trasformata nel nostro punto vendita aziendale e, ogni sabato mattina, a Cuneo al Mercato contadino di Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (a fianco dei Giardini Fresia). In più, i nostri prodotti arrivano direttamente in tavola nel nostro agriturismo dove è anche possibile soggiornare per vivere un’esperienza contadina a diretto contatto con la natura e gli animali”.

Domani all’Open Baladin Cuneo un maestro assaggiatore di salumi guiderà i partecipanti nell’assaggio di alcuni salumi di Antica Cascina Costa, spiegandone caratteristiche e curiosità. Il cotechino, invece, diventerà materia prima di sfiziose ricette “antispreco”, in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Dronero. Sarà una serata all’insegna della cucina del riciclo in cui si valorizzerà il cotechino con proposte sul riuso degli ingredienti avanzati che, con un po’ di fantasia, possono diventare gustosi piatti per il giorno dopo.

“Ogni nostro show cooking è occasione per raccontare uno spaccato importante di agricoltura locale nel segno della multifunzionalità e della filiera corta tutta italiana che, dai campi e dalle stalle, porta direttamente sulle tavole dei consumatori prodotti buoni, sani e controllati, lavorati con passione e tenacia dai nostri imprenditori” spiega la Responsabile provinciale di Campagna Amica Elisa Rebuffo.

Appuntamento, dunque, per domani alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e di prenotazione (telefono: 0171 489199).