Guarene, ripizzicata alla guida del Suv senza assicurazione: addio patente e mezzo sequestrato

Durante controlli di routine la Polizia Locale di Guarene ha denunciato alla Procura della Repubblica di Asti un cittadino extracomunitario con precedenti e ritirato la patente di guida, con contestuale sequestro del veicolo, a una cittadina italiana.



Gli agenti, nel primo caso, insospettiti dalla tipologia della patente di guida esibita dal conducente al momento del controllo, chiedevano la collaborazione del Nucleo Investigazioni Scientifiche dei colleghi di Torino, dai quali veniva confermata la falsità del documento di guida utilizzato per condurre l’autocarro.

Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria pertanto scattava il fermo amministrativo del veicolo condotto e una pesante sanzione amministrativa, in solido col titolare della ditta proprietaria del mezzo.



Nel secondo caso, invece, gli agenti della Polizia Locale procedevano nei confronti di una donna residente nell’Albese sorpresa alla guida di un Suv di grossa cilindrata sprovvisto di assicurazione.

Ad aggravare ulteriormente la situazione che ha portato al sequestro del veicolo (sino al pagamento dell’onerosa sanzione raddoppiata e alla stipula di un contratto assicurativo, pena la confisca dell’auto), nonché al ritiro immediato della patente di guida è stata la recidività, in quanto la conducente solo nell’anno appena trascorso era già stata sorpresa a circolare senza assicurazione.